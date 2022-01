BlackBerry va stopper des services très importants dans quelques jours

BlackBerry ferme nombre de services vitaux pour ses smartphones. Le 4 janvier 2022 marque une nouvelle ère.

Les premières années de l’ère du smartphone étaient pour le moins cacophoniques. Il y avait tellement d’acteurs sur le marché, tellement de marques en concurrence les unes contre les autres pour tenter de s’accaparer les parts de ce gâteau déjà si énorme. BlackBerry était l’une de ces entreprises et la marque est parvenue, avec le temps, à se forger une solide communauté. Malheureusement, avec l’essor des iPhone d’Apple et de la plate-forme Android de Google, BlackBerry n’a pas su rebondir et a fini par disparaître, ou presque.

L’entreprise a bien tenté de survivre en proposant sa marque sous licence, mais les appareils qui ont vu le jour ainsi ne semblaient “pas dans le temps”, trop petits, trop tard, trop peu performants, trop limités. De fait, ce ne fut pas une surprise d’apprendre que BlackBerry décidait finalement d’arrêter les frais sur le marché du mobile. Aujourd’hui, la société annonce que, à compter du 4 janvier 2022, un certain nombre de services importants pour ses appareils mobiles seront stoppés, purement et simplement.

Le 4 janvier 2022 marquera une nouvelle étape

Selon une page d’aide sur le site de l’entreprise : “Une autre étape dans la grande histoire de BlackBerry, nous allons commencer à mettre hors service les services les plus importants pour l’OS BlackBerry 7.1 et les versions antérieures, le logiciel BlackBerry 10, l’OS BlackBerry PlayBook 2.1 et les versions antérieures, avec une fin de vie ou une date de suppression fixée au 4 janvier 2022. À partir de cette date, les appareils fonctionnant avec ces services et logiciels, que ce soit via un opérateur ou en Wi-Fi ne pourront plus fonctionner, y compris pour la data, les appels téléphoniques, les SMS et l’appel d’urgence au 911.”

BlackBerry en tant qu’entreprise ne cesse pas son activité. Elle continue son activité et, si l’on en croit la page d’aide, elle se concentre désormais à “fournir des logiciels et services de sécurité intelligente aux entreprises et gouvernements dans le monde entier”. Une page se tourne, effectivement.