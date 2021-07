BlackBerry prépare toujours un smartphone 5G avec clavier physique

BlackBerry travaille toujours sur son smartphone 5G avec clavier physique, son partenaire sur ce projet, OnwardMobility, vient de lancer une page dédiée.

BlackBerry n’est peut-être plus aussi actif sur le marché du mobile qu’il le fut il y a quelques années mais la marque n’est pour autant pas totalement morte. Selon les dernières rumeurs, elle travaillerait sur un smartphone compatible 5G, avec clavier physique, sa marque de fabrique. Voici ce que l’on sait.

BlackBerry travaille toujours sur son smartphone 5G avec clavier physique

En août dernier, BlackBerry annonçait un partenariat avec OnwardMobility, partenariat qui devait permettre de commercialiser un smartphone 5G avec le traditionnel et tant apprécié des plus jeunes clavier physique de la marque. Aujourd’hui, cela fait presque une année complète depuis cette annonce et nous ne pourrions vous reprocher d’avoir oublié cette information.

Son partenaire OnwardMobility vient de lancer une page dédiée

Ceci étant dit, il semblerait que le projet soit toujours d’actualité et que les choses avancent. Nous n’avons toujours aucune idée de la date de lancement de ce nouveau smartphone, lequel était initialement prévu pour 2021, mais OnwardMobility a lancé une page dédiée sur laquelle les clients intéressés peuvent s’inscrire sur une liste d’information Ceux-ci seront avertis dès lors que davantage de détails sur le smartphone seront disponibles.

À l’heure actuelle, nous ne savons rien, ou presque, concernant ce smartphone si ce n’est qu’il sera compatible 5G. BlackBerry n’a pas proposé de smartphone depuis un long moment maintenant. L’entreprise avait cessé de fabriquer elle-même ses téléphones il y a quelques années, avant de s’associer avec TCL mais ce partenariat est arrivé à son terme en début d’année dernière.

Il est en tous les cas intéressant de voir BlackBerry toujours intéressé par ce marché du smartphone, et plus particulièrement avec un smartphone équipé d’un clavier physique, ce qui peut détonner à notre époque où tous nos gadgets disposent d’un écran tactile. Qui sait, peut-être ce nouveau modèle saura-t-il susciter l’intérêt, voire ressusciter la marque. Encore un peu de patience.