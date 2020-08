BlackBerry de retour en 2021 avec un smartphone 5G

BlackBerry fut une marque incontournable du marché du mobile, avec ses smartphones dotés de claviers physiques, très prisés par les plus jeunes, notamment. La marque avait finalement disparu récemment mais elle prépare son retour pour 2021.

À une époque, BlackBerry proposait des smartphones avec clavier physique, et nombreux étaient celles et ceux à en avoir un, notamment parmi les jeunes. L’argument le plus intéressant était évidemment ce fameux clavier physique ainsi que les services exclusifs comme BBM. Si vous étiez fan de BlackBerry alors, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que la marque prépare son grand retour pour 2021.

BlackBerry prépare son retour pour 2021

En effet, BlackBerry a noué un partenariat avec l’entreprise OnwardMobility. C’est cette dernière qui a annoncé le lancement d’un nouveau smartphone BlackBerry durant le premier semestre 2021. Un smartphone qui sera équipé du fameux clavier physique ainsi que d’une connectivité 5G.

Pour l’heure, nous ne savons pratiquement rien de cet appareil si ce n’est qu’il arrivera en 2021 mais il sera très intéressant de voir si le succès est au rendez-vous. Bien que BlackBerry ait cessé de fabriquer des smartphones de lui-même, l’entreprise s’était déjà associée avec TCL pour produire plusieurs modèles.

avec un smartphone 5G fabriqué par OnwardMobility

Malheureusement, ce partenariat s’est terminé il y a quelques mois lorsque TCL annonçait ne plus fabriquer et ne plus vendre de smartphones BlackBerry à partir du 31 août 2020. On pensait alors que la marque serait alors définitivement morte. Et finalement, surprise ! Une autre entreprise a décidé de reprendre le flambeau, si l’on peut dire. Et il y aura bien un nouveau smartphone BlackBerry – au minimum – en 2021. À suivre !