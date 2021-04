Black Widow revient dans la lumière avec un trailer au montage inédit

Le film se focalisant sur Black Widow existe toujours et revient sur son histoire en vidéo.

Après de multiples reports et de nombreux changements dans le calendrier des sorties, Marvel relance la promotion du long-métrage Black Widow qui se déroule après les événements de Captain America : Civil War. Incarné par l’actrice américano-danoise Scarlett Johansson, le personnage Natasha Romanoff doit faire face à ancienne menace qui la pousse à renouer le contact avec des personnes qu’elle a connues plusieurs années avant de devenir membre des Avengers, à savoir sa « sœur » Yelena Belova, son « père » Alexei Shostakov et sa « mère » Melina Vostokoff.

L’anti-héros Taskmaster sera l’ennemi principal de la famille. En plus de pouvoir reproduire n’importe quel mouvement effectué par son adversaire, il contrôle la Chambre Rouge, lieu de formation du programme Black Widow…

La bande-annonce du film Black Widow

Réalisé par Cate Shortland (Lore, Berlin Syndrome, The Silence), le premier film de la Phase 4 du MCU qui explore les origines de Natasha Romanoff met également en vedette Florence Pugh, William Hurt (Thaddeus Ross) et David Harbour (Gardien rouge). Les parents de l’héroïne sont d’ailleurs campés par Milla Jovovich et Paul W. S. Anderson.

Black Widow arrivera simultanément sur Disney+ et les cinémas du monde entier le 7 juillet prochain en France et le 9 juillet prochain en Amérique du Nord.