Black Widow : la bande-annonce finale du prochain Marvel

Le premier film de la phase 4 sera diffusé en France à la toute fin du mois d'avril, et mettra en scène Scarlett Johansson dans la peau de Natasha Romanoff, entre les films Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War. Dernier trailer avant sa découverte.

Les films Avengers de Marvel Studios ont établis des records dans l’histoire du cinéma, et plus particulièrement Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. La phase 1 qui s’est déroulée entre 2008 et 2012 a rapporté 3,8 milliards de dollars, la phase 2 (2013-2015) 5,8 milliards de dollars et la phase 3 (2016-2019) a dépassé toutes attentes avec 13,5 milliards de dollars de recettes avec 11 films. À budget colossaux, revenus colossaux. Sur la phase 4 qui s’ouvre avec Black Widow repose donc de grands espoirs, et le film avec Scarlett Johansson sera un thermomètre pour les Studios qui mesureront la réussite (ou non) d’un préquel solo centré sur le personnage de Natasha Romanoff.

Un préquel attendu

Alors que Thor a eu droit à trois films (Thor, Thor : Le monde des ténèbres, Thor: Ragnarok), Iron Man tout autant (Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3) et Captain America également (Captain America: First Avenger, Captain America: Le Soldat de l’hiver, Captain America: Civil War) au cours des trois premières phase du Marvel Cinematic Universe (MCU), le personnage de Black Widow incarné par Scarlett Johansson qui apparaît dans l’ensemble des Avengers n’a pas encore eu droit à un long-métrage en bonne et due forme. C’est donc l’occasion de revenir sur un épisode qui s’est déroulé entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War.

Un casting pas piqué des hannetons

Dans Black Widow, Scarlett Johansson est accompagnée de Florence Pugh (Midsommar, Les filles du Dr. March), Rachel Weisz (My Blueberry Nights, The Lobster, The Favourite), O. T. Fagbenle (The Handmaid’s Tale) et David Harbour (Stranger Things). Elle affrontera le Maître de corvée ou Taskmaster en langue originale, un vilain de Marvel qui n’a pas à proprement parler de pouvoir, mais des capacités intellectuelles et physiques hors du commun. Il s’attaquera à la famille de Romanoff dans ce long-métrage qui sortira en France le 29 avril.

Bande-annonce VOST

Bande-annonce VF