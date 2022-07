Black Panther : Wakanda Forever, un émouvant hommage pour Chadwick Boseman

Le peuple du Wakanda pleure la disparition de T'Challa.

Black Panther : Wakanda Forever est la suite de Black Panther et d’Avengers : Endgame. Il s’agit du trentième film du Marvel Cinematic Universe, et du septième et dernier film de la phase quatre. Ryan Coogler (Creed, Space Jam : A New Legacy, Fruitvale Station) est de retour en tant que réalisateur. Il a écrit l’histoire avec Joe Robert Cole avec l’intention de rendre un hommage appuyé au regretté Chadwick Boseman. L’équipe de production est composée de Kevin Feige, Nate Moore, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et Barry Waldman.

Le synopsis a été dévoilé par Marvel Studios : “La reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et les Dora Milaje (dont Florence Kasumba) luttent pour protéger leur nation des puissances mondiales qui interviennent à la suite de la mort du roi T’Challa. Alors que les Wakandais s’efforcent d’entamer leur prochain chapitre, les héros doivent se rassembler avec l’aide de la guerrière Nakia (Lupita Nyong’o) et d’Everett Ross (Martin Freeman) pour tracer une nouvelle voie pour le Royaume du Wakanda. On découvrira également Tenoch Huerta dans le rôle de Namor, roi de la nation sous-marine cachée.”

Un teaser pour Black Panther : Wakanda Forever

Black Panther : Wakanda Forever sortira au cinéma le 9 novembre prochain en France.