Black Panther : une série télévisée au Wakanda est en développement pour Disney+

Le royaume africain fictif de Black Panther va dévoiler les coulisses de son avancée technologique.

Disney annonce une collaboration exclusive avec Ryan Coogler, co-scénariste et réalisateur de Black Panther, qui co-dirige Proximity Media avec les producteurs Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ludwig Göransson, Archie Davis et Peter Nicks, pour produire pendant cinq ans des séries télévisées destinées à la plateforme Disney+, mais également aux autres filiales de la société. La première sera un drame se déroulant dans le Wakanda, le pays africain fictif à la pointe de la technologie. Cette dernière arrivera après la diffusion du film Black Panther 2 prévu pour 2022 dans les salles obscures.

Une série spin-off de Black Panther basée au Wakanda

“Ryan Coogler est un conteur d’histoires singulier dont la vision et la portée ont fait de lui l’un des cinéastes les plus remarquables de sa génération“, annonce Bob Iger, président exécutif de Walt Disney Company. “Avec Black Panther, Ryan a donné vie à une histoire révolutionnaire et à des personnages emblématiques d’une manière réelle, significative et mémorable, créant ainsi un moment culturel décisif. Nous sommes ravis de renforcer notre relation et nous sommes impatients de raconter d’autres belles histoires avec Ryan et son équipe.”

“C’est un honneur d’être partenaire de Disney. Travailler avec eux sur Black Panther était un rêve devenu réalité. En tant qu’avides consommateurs de télévision, nous ne pourrions pas être plus heureux de lancer notre société de production avec Bob Iger, Dana Walden et tous les incroyables studios sous l’égide de Disney“, déclare Ryan Coogler de Proximity Media. “Nous sommes impatients d’apprendre, de nous développer et de nouer des relations avec des publics du monde entier grâce aux plateformes Disney. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de faire notre premier pas avec Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et leurs partenaires aux Marvel Studios, où nous travaillerons en étroite collaboration avec eux sur des shows MCU pour Disney+. Nous sommes déjà en train de travailler sur certains projets que nous avons hâte de partager.“