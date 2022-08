Black Myth : Wukong s’offre deux nouveaux trailers mais toujours pas de date de sortie

Deux nouveaux trailers pour le sublime Black Myth : Wukong. L'Unreal Engine 5 et la technologie NVIDIA DLSS font des merveilles, mais toujours aucune date de sortie.

Depuis deux ans, en août, le développeur chinois Game Science Studio propose de nouvelles images de gameplay de son futur action RPG Black Myth : Wukong. Une manière de maintenir l’intérêt des fans, de faire patienter jusqu’à la sortie tant attendue et de montrer les progrès réalisés sur le développement du jeu.

Cette année ne fait pas exception. Le studio a partagé un trailer montrant pas moins de huit minutes de gameplay et un autre de six minutes avec des cinématiques tirées du jeu. Un peu comme la grande annonce pour le moteur Unreal Engine 5 de l’année dernière, la première vidéo est une véritable démonstration de la technologie d’upscaling propulsée par l’intelligence artificielle NVIDIA DLSS, et vous pouvez facilement voir la différence que cela – et une année de travail complète – apporte au niveau du framerate. Par rapport au trailer de l’année dernière, l’action est bien plus fluide et les chutes de framerate sont bien plus rares.

L’Unreal Engine 5 et la technologie NVIDIA DLSS font des merveilles

Ces vidéos sont aussi l’occasion de constater que Game Science Studio reprend la formule des Souls de From Software via certains aspects très intéressants. Par exemple, le protagoniste va ramasser une plante et lorsqu’il s’apprête à la sortir du sol, il s’avère que la plante est un ennemi qui peut clouer le joueur sur place, le laissant vulnérable à ses attaques dévastatrices. C’est une réutilisation très sympathique des coffres de From Software, qui vous poussent à toujours rester sur vos gardes.

Quant au trailer de cinématique, celui-ci offre un nouvel aperçu du jeu inspiré de Wukong’s Journey to the West. Difficile de savoir comment les scènes que l’on peut voir s’intègreront dans l’histoire que Game Science vous nous raconter, mais le studio a un talent certain pour l’animation.

Malheureusement, si alléchants puissent être ces trailers, aucun d’entre eux n’offre de date de sortie pour le jeu. En 2020, Game Science Studio expliquait vouloir proposer Black Myth : Wukong sur PC et consoles dans le courant de l’année 2023. Depuis lors, la question de la date de sortie n’a jamais été évoquée. Le planning tient-il toujours ? Espérons.