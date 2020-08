Black Myth : Wu Kong, une nouvelle adaptation vidéoludique du conte mythologique du Roi des Singes

Sun Wukong, le personnage le plus populaire de la littérature chinoise, sera le héros d'un prometteur action-RPG destiné aux ordinateurs et consoles.

En développement depuis pratiquement deux ans au sein de Game Science, un studio chinois indépendant fondé par d’anciens membres de Tencent Games, dont le concepteur Feng Ji et l’illustrateur Yang Qui, Black Myth : Wu Kong est influencé par des titres comme God of War, Monster Hunter World et Sekiro : Shadows Die Twice. Exclusivement jouable en solo, ce AAA devrait une fois de plus narrer les aventures du puissant et espiègle Son Wukong, le protecteur du moine Sanzang qui a pour mission de rapporter les paroles sacrées du Bouddha en se rendant en Inde depuis la Chine.

En plus d’avoir piqué la curiosité des joueurs, Game Science espère que des éditeurs locaux ou étrangers seront intéressés à l’idée d’investir dans le projet. Sony Interactive Entertainment pourrait d’ailleurs bientôt passer à l’acte avec l’aide du programme China Hero Project qui vise à soutenir les productions du genre afin de se faire une place de plus en plus importante dans le pays. L’équipe de développement est actuellement composée d’une quarantaine d’employés, mais une vingtaine de nouvelles têtes doivent venir enrichir les effectifs d’ici les prochains mois.

13 minutes de gameplay pour Black Myth : Wu Kong

Black Myth : Wu Kong est attendu sur PS5, Xbox Series X, PC et certaines plateformes cloud gaming à une date de sortie encore inconnue pour le moment. La pré-alpha tourne avec le moteur graphique Unreal Engine 4.

Les environnements de Black Myth : Wu Kong en vidéo