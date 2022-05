Black Mirror : une saison 6 est en préparation après trois ans de pause

La série d'anthologie dystopique Black Mirror va revenir sur Netflix avec une sixième saison.

Toujours avec Charlie Brooker et Annabel Jones aux commandes, la saison 6 de Black Mirror proposera plus d’épisodes que la saison 5 qui ne comportait que trois épisodes et mettait en vedette les comédiens Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace et Miley Cyrus. Le casting est en cours. Une source proche de la production affirme d’ailleurs que la dernière saison a une dimension encore plus cinématographique, chaque épisode étant traité comme un film individuel. Dans la lignée des dernières saisons de Black Mirror pour lesquelles les épisodes dépassaient généralement 60 minutes et avaient des valeurs de production incroyablement élevées.

#BlackMirror Season 6 is finally in the works at Netflix. Fans can expect more episodes than the three that made up Season 5. https://t.co/cySnHaqkwL — Variety (@Variety) May 16, 2022

Le retour de Black Mirror sur Netflix

La nouvelle saison de Black Mirror sera la première à voir le jour depuis que le créateur Charlie Brooker et sa partenaire créative Annabel Jones ont quitté leur société de production House of Tomorrow, qui était soutenue par Endemol Shine Group, en janvier 2020. Il n’a pas fallu longtemps pour que le duo s’installe sous une nouvelle bannière de production, Broke and Bones, et Netflix a rapidement investi dans la société par le biais d’un méga deal dans lequel le service de streaming récupère des parts sur une période de cinq ans pour une somme qui pourrait atteindre 100 millions de dollars.