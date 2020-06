Black Lives Matter : Netflix soutient le mouvement avec des films, séries et documentaires

Né dans la communauté afro-américaine, militant contre la violence ainsi que le racisme systémique envers les noirs suite à l’acquittement de George Zimmerman, un latino-américain qui avait tué l’adolescent noir Trayvon Martin en Floride, le mouvement Black Lives Matter est revenu dans les tendances à cause de la mort de George Floyd à cause d’un policier blanc durant une interpellation avec l’utilisation d’un plaquage ventral avec le genou. Pour cultiver et éduquer les gens du monde entier, Netflix propose une catégorie spéciale avec des films, séries et documentaires qui évoquent de près ou de loin les conditions de la communauté noire : “Apprenez-en plus sur l’injustice raciale et l’expérience des noirs en Amérique avec cette collection de films, séries et documentaires.”

When we say “Black Lives Matter,” we also mean “Black storytelling matters.”

With an understanding that our commitment to true, systemic change will take time – we're starting by highlighting powerful and complex narratives about the Black experience.

— Netflix (@netflix) June 10, 2020