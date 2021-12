Black-Line lance les premiers skis et snowboards connectés au monde

Black-Line lance les tous premiers snowboard et skis connectés au monde, actuellement en campagne de financement sur Indiegogo.

Les objets connectés ont le vent en poupe depuis de nombreuses années maintenant. Ils ont colonisé tous les marchés ou presque. Aujourd’hui, la start-up française Black-Line s’invite sur un marché encore vierge d’objets connectés, celui des sports de glisse, avec les premiers skis et snowboards connectés au monde. Présentation.

Black-Line a dévoilé tout récemment sa nouvelle technologie Black-Line Tag, en partenariat avec divers tiers, dont le créateur de LEDGER – à qui l’on doit le wallet physique du même nom -. Cette technologie est intégrée directement dans le ski ou snowboard, ce qui permet à son propriétaire de connecter son équipement à une application mobile dédiée. Développée avec Digital PACA, cette dernière permet d’obtenir certaines informations utiles, comme les spécifications du matériel, le nombre de sorties effectuées, l’état de vie – sur 5 étoiles -, le suivi de l’entretien, des alertes lorsqu’un entretien est nécessaire, la déclaration de perte ou de vol à la communauté Black-Line et la localisation du produit perdu ou volé si quelqu’un vient le scanner.

Actuellement en campagne de financement sur Indiegogo

Pour son lancement, Black-Line propose deux modèles de snowboard – OBSERV (All moutain/Freeride) en 2 tailles (162 & 158 cm) et WHITE HORSE (Freestyle) en 2 tailles (156 & 152 cm) – et un modèle de ski – VALSY (All moutain/Backcountry) en 2 tailles (184 & 176 cm) -. Tous proposent un Top Sheet en bambou brut et des noyaux de bois différents (bambou, paulownia, peuplier, hêtre), pour un produit final résistant, durable, polyvalent et léger, le tout avec une résine biomasse. Cette démarche environnementale va jusqu’à la fin de vie de l’équipement puisque Black-Line propose contre sa reprise d’offrir un bon d’achat à son propriétaire.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que vous pouvez réserver votre snowboard ou votre paire de ski sur la campagne Indiegogo. Le snowboard OBSERV pourrait encore être vôtre pour 349 €, le WHITE HORSE pour 299 € et les skis VALSY pour 349 €. La campagne se termine le 29 janvier 2022 et les premières livraisons sont attendues pour février 2022.