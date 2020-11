Black Friday : quelques opportunités à ne pas manquer

C’est déjà le mois de novembre, et le Black Friday approche à grands pas. Comme chaque année, nous serons nombreux à profiter des promotions offertes par les grandes chaînes de magasins et autres sites d’achats en ligne.

En prévision du Black Friday, nous vous présentons quelques offres à ne pas manquer ainsi que quelques sites ou industries à surveiller pour profiter pleinement des bonnes affaires.

Amazon toujours incontournable

Le géant américain sera sans aucun doute un des plus gros générateurs d’offres et de ventes mondialement. Chez Amazon, les promotions ont d’ailleurs déjà commencé. Amazon lançait à la fin du mois d’octobre sa campagne pré-Black Friday. En France, l’entreprise s’est vue forcée de stopper sa campagne publicitaire, mais les offres demeurent. On y retrouve de nombreuses offres hi-tech, par example 42% de réduction sur toute une sélection d’appareils photo Sony, 30 % sur une sélection d’ordinateurs portables, ou encore 15% sur une sélection de PC gaming. Des offres qui pourraient encore s’améliorer à l’approche du 27 novembre. Les offres actuelles permettent en effet aux acheteurs de déjà profiter de prix réduit tout en évitant la rupture de stock. Pourtant, c’est bien le Black Friday qui reste l’évènement principal en termes de promotion. Black Friday c’est aussi le meilleur moment pour investir en hi-tech, les offres étant souvent bien plus intéressantes que durant la période des soldes. Que vous soyez à la recherche d’un nouveau téléviseur, ordinateur ou d’enceintes audio, Black Friday vous donne l’accès à de la qualité bien supérieure pour votre budget.

De grosses promotions en jeux vidéo

Avec les sorties des nouvelles Xbox et PlayStation toutes deux prévues pour le mois de novembre, nous verrons sans aucun doute de grosses promotions sur les consoles de la précédente génération. Ce Black Friday sera une des dernières chances pour les grandes enseignes d’écouler leurs stocks, sachant très bien que les fêtes de fin d’année marqueront l’explosion des ventes de la nouvelle génération de consoles. Il y aura de très belles opportunités en matière de jeux et accessoires pour tous ceux n’ayant pas prévu d’acheter directement une console de dernière génération.

Black Friday, c’est aussi une fête pour les adeptes de roulette et des machines à sous. Les casinos en ligne sont connus pour offrir des promotions très intéressantes tout au long de l’année. Pour Black Friday, de nombreux sites améliorent encore leurs offres. Un site web qui évalue et compare les offres des nouveaux casinos en ligne vous permettra d’identifier les meilleures offres. Parmi celles-ci, vous trouverez de nombreuses possibilités de jouer sans dépôt pour de l’argent réel. Certains casinos offrent jusqu’à 1000 tours gratuits sur certaines machines à sous.

Le Black Friday s’est installé en France ces dernières années comme une fête commerciale à ne pas manquer. Comme chaque année, vous serez nombreux à profiter des offres spéciales de nos grands magasins et sites internet commerciaux. Pensez aussi à profiter des offres en prévision des fêtes de fin d’année.