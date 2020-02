Black Desert Online : Pearl Abyss annonce du cross-play sur PS4 et Xbox One pour mars

Les joueurs PS4 et Xbox One se retrouveront bientôt sur Black Desert Online grâce à la mise en place du cross-play.

Le célèbre MMORPG qui arrive à réunir plus de 20 millions de joueurs parlant une douzaine de langues et répartis sur plus de 150 pays va prochainement s’ouvrir au cross-play sur PS4 et Xbox One après avoir lancé un portage mobile sur iOS et Android en décembre dernier (disponible en Corée du Sud, au Japon et à Taiwan depuis février 2018 et au Canada depuis octobre 2019). Pour mémoire, Black Desert Online offre un open-world avec des graphiques de pointe, un système de combat révolutionnaire basé sur les compétences du joueur et le système de personnalisation de personnages le plus développé du marché, donnant la possibilité aux joueurs de devenir leur véritable alter ego au travers d’avatars uniques.

Le cross-play arrive sur Black Desert Online

Pearl Abyss a pour ambition d’étendre sa croissance durant l’année 2020 pour s’affirmer comme l’un des leaders du développement de jeux vidéo en Asie : “Depuis sa création, le studio du vétéran Dae-Il Kim a développé Black Desert Online à la fois sur consoles, mobiles et PC. Tous leurs jeux étant développés grâce à leur moteur propriétaire, les créations de la structure sont réputées pour leurs graphismes haut de gamme. L’entreprise développe également des productions comme Crimson Desert, DokeV et PLAN 8.”