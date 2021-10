Black Adam : un premier aperçu de la version maléfique du super-héros Shazam

Le Black Adam de Dwayne Johnson s'élève dans les airs pour la première fois sur le grand écran.

Le comédien et ancien catcheur américain Dwayne Johnson a présenté un premier aperçu de Black Adam durant le DC FanDome 2021 avec une scène d’ouverture où des militaires découvrent l’anti-héros de DC Comics qui attrapent des balles et réduit en poussière ses assaillants : “Ce personnage, ce film, cet univers, a été un gigantesque projet de passion pour moi depuis très longtemps. C’est le genre de projet qui, je le sais, n’arrive qu’une fois dans une vie. La vérité est que je suis né pour jouer Black Adam.”

Le film Black Adam mettra également en scène les membres de la Justice Society of America avec Noah Centineo (Atom Smasher), Aldis Hodge (Hawkman) et Quintessa Swindell (Cyclone). Marwan Kenzari est également est également de la partie ainsi que Pierce Brosnan dans le rôle du Dr Fate. “Il est plus brutal et intransigeant que dans les comics de DC. C’est alimenté par les profondeurs de sa douleur“, a déclaré Aldis Hodge à propos du personnage de Dwayne Johnson, tandis que Pierce Brosnan a fait savoir que même le temps passé à jouer James Bond ne l’avait pas préparé à l’ampleur de cette action.

Black Adam se dévoile en vidéo

Réalisé par Jaume Collet-Serra (The Passenger, The Shallows, Jungle Cruise), Black Adam devrait sortir le 29 juillet 2022 aux USA.