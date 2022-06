Black Adam, la hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC Comics va changer

Dwayne Johnson est à l’affiche de Black Adam.

Interprète de Black Adam, la version maléfique du super-héros Shazam, Dwayne “The Rock” Johnson donnera la réplique à Aldis Hodge (City on a Hill, One Night in Miami) dans le rôle de Hawkman, Noah Centineo (The Perfect Date, Charlie’s Angels) dans celui d’Atom Smasher, Sarah Shahi (Sex/Life, Guns for Hire) dans celui d’Adrianna, Marwan Kenzari (Aladdin, Instinct) dans celui d’Ishmael, Quintessa Swindell (Voyagers, Euphoria) dans celui de Cyclone, Bodhi Sabongui (A Million Little Things, Legends of Tomorrow) dans celui d’Amon et Pierce Brosnan (James Bond, The Misfits) dans celui du Dr. Fate.

Un trailer pour Black Adam

Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des anciens dieux, et avoir été emprisonné dans la foulée, le personnage Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde moderne alors que sa personnalité a évolué au fil des années. Elle oscille entre le bien et le mal…. Le monde avait besoin d’un héros, Black Adam a exaucé ses vœux ! Le début d’un chaos et des rencontres avec certains personnages phares des comics de DC.

Black Adam sera diffusé au cinéma le 19 octobre prochain en Europe et le 21 octobre prochain aux USA. Jaume Collet-Serra signe la mise en scène sur un scénario d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani.