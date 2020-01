Björk utilise l’intelligence artificielle de Microsoft dans sa nouvelle composition

L'intelligence artificielle peut s'avérer utile dans bien des domaines. Dans tous les domaines, ou presque en vérité. Y compris pour créer de la musique. Björk aime explorer ces technologies dans ses compositions. L'artiste le prouve aujourd'hui une fois de plus.

Nous avons déjà vu l’intelligence artificielle accomplir toutes sortes de tâches, de l’automatisation à la prise de diagnostic médical avec un taux de réussite plus élevé que celui des meilleurs experts. L’intelligence artificielle peut aussi se révéler très utile dans le monde de la musique. Aujourd’hui, la musicienne Björk et Microsoft dévoilent le fruit de leur collaboration : une IA qui adapte la musique de Björk en fonction de la couleur du ciel.

Björk utilise une IA de Microsoft pour adapter sa musique en fonction du ciel

Selon le communiqué publié par Microsoft, cette intelligence artificielle repose sur une caméra placée sur le toit de l’hôtel Sister City à New York City. “Elle peut détecter et comprendre une grande variété d’objets avec une grande précision, et ce avec un haut niveau de détails. Il ne s’agit donc pas seulement de détecter des nuages mais aussi leur densité et leur type, qu’il s’agisse de cumulus ou de nimbus, par exemple. Et elle n’identifie pas simplement un oiseau, elle peut savoir s’ils sont toute une volée.”

Une composition musicale étonnante à découvrir à New York City

L’IA adapte ensuite la musique de l’artiste en fonction de ce que la caméra voit. Le système est aussi suffisamment intelligent pour prendre en considération les prévisions météorologiques à quelques jours. Voilà donc une utilisation tout à fait novatrice de l’intelligence artificielle. Et nous n’en sommes qu’au début. Difficile actuellement d’imaginer le véritable potentiel de l’IA. Si ce projet vous intéresse, si vous aimeriez découvrir par vous-même ce que cela donne, sachez que cette expérimentation se laisse écouter dans le hall d’entrée de l’hôtel Sister City à New York City. Si vous passez dans le coin, n’hésitez pas à vous arrêter et à ouvrir grand vos oreilles.