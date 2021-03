Bitcoin : SwissBorg, 275 000 utilisateurs, fête son premier anniversaire

Les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires ces derniers temps. Et l'on comprend aisément pourquoi. Le potentiel est impressionnant. Et les gains peuvent être assez pharamineux. Les actifs sur ce marché sont légion. Parmi ceux-ci, SwissBorg.

SwissBorg est l’une des nombreuses applications existant sur le marché et permettant d’acheter et d’échanger des crypto-monnaies. La plate-forme référence plusieurs crypto-monnaies et permet de payer avec diverses monnaies fiduciaires. Elle fête aujourd’hui sa première bougie et son avenir s’annonce des plus radieux.

SwissBorg fête son premier anniversaire

Cela fait donc un an maintenant que l’application SwissBorg existe et à l’heure de faire le bilan, il faut reconnaître que ces douze derniers mois ont été très réussis. En effet, depuis mars 2020, la communauté des utilisateurs de l’application SwissBorg est passée à 275 000 utilisateurs vérifiés dans 107 pays différents. Pour un montant total de plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion. Et actuellement, pas moins de 53 000 utilisateurs détiennent quelque 460 millions de dollars américains dans leurs portefeuilles de rendement.

Un couteau-suisse très complet pour les crypto-monnaies

Disponible sur iOS et Android, la plate-forme permet donc d’acheter des cryptos, à un prix avantageux, et propose aussi de nombreux outils pouvant intéresser tant les néophytes que les utilisateurs confirmés. SwissBorg propose notamment un service baptisé Smart Yield, pour générer un revenu passif à partir de ses cryptos. Le token utilitaire de SwissBorg, le CSHB, offre quant à lui de nombreuses possibilités à ses détenteurs. Il permet notamment de participer à la gouvernance du développement de l’écosystème via des référendums, de bénéficier de frais de transactions réduits et de doubler le rendement quotidien obtenu avec le Smart Yield.

Si vous êtes intéressé(e), une fois l’inscription terminée – et la procédure de connaissance client (KYC) achevée -, vous aurez accès tous les services de l’application. Les cryptos listées sont : BTC, ETH, CHSB, USDC, PAXG, ENJ, BNB, AAVE, KNC, DAI, COMP et REN. UNI et DOT feront bientôt leur apparition. Et pour effectuer votre transaction au meilleur prix, le Smart Engine de SwissBorg compare en temps réel les prix sur 4 plates-formes d’échange distinctes (Binance, HitBTC, Kraken et LMAX) et sélectionne automatiquement l’offre la plus basse. Pas mal, non ?