Bitcoin : Coinbase fera son entrée en bourse ce mercredi 14 avril

La plate-forme Coinbase est une plate-forme quasiment incontournable pour tous les utilisateurs de crypto-monnaies. Forte de son énorme popularité, elle entrera en bourse dès demain mercredi 14 avril.

C’est un grand pas supplémentaire que s’apprête à faire la plate-forme de crypto-monnaies Coinbase. La SEC a donné son autorisation pour une entrée en bourse. Le titre sera coté sur le Nasdaq via le symbole COIN à partir de demain, mercredi 14 avril.

Coinbase entrera en bourse ce mercredi 14 avril

Coinbase est la plus grosse plate-forme américaine d’achat et de vente de monnaies virtuelles. Pour entrer à la bourse de Wall Street, il faut l’accord de la sacro-sainte SEC. Accord que la plate-forme a obtenu, via une procédure de “cotation directe” qui permet à une entreprise de s’introduire en bourse sans émettre d’actions nouvelles. Cela permet notamment d’éviter une dilution du capital pour les actionnaires historiques.

L’action COIN devrait être très prometteuse sur le Nasdaq

Contrairement à une IPO “classique”, l’opération ne permet pas de lever des fonds, mais elle est de plus en plus populaire dans la mesure où elle permet d’économiser d’importantes commissions d’ordinaire versées aux banques se chargeant de l’opération. Spotify, Slack, Palantir ou encore Roblox sont passés par cette “cotation directe”.

Coinbase enregistrait en 2020 une progression de +136 % de ses revenus – 1,14 milliard de dollars, pour un bénéfice net de 322 millions de dollars – par rapport à une perte de 30 millions en 2019 -. Sur cette même année 2020, la plate-forme comptait 43 millions d’utilisateurs disséminés sur une centaine de pays, lesquels cumulaient un total d’actifs équivalant à 90,3 milliards de dollars.

En février dernier, la valorisation de Coinbase était de plus de 100 milliards de dollars. 127 000 titres avaient alors été cédés à un prix atteignant les 375 $ l’unité. Durant le premier trimestre 2021, le prix moyen pondéré était de 343, 58 $, fois 13 par rapport aux 28,83 $ en moyenne du troisième trimestre 2020. Une progression impressionnante qui est extrêmement encourageante pour la plate-forme. Nul doute que l’action COIN fera des étincelles sur le Nasdaq dès demain. À suivre !

