Bitcoin : après la bourse, Coinbase organise un jeu concours de 500 000 dollars

86 milliards de dollars pour son premier jour à Wall Street. Des chiffres impressionnants pour l'entreprise américaine Coinbase, qui efface le record de 81 milliards de Facebook en 2012.

L’entrée en Bourse de Coinbase était attendue. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’événement a tenu ses promesses. Pour sa première cotation au Nasdaq, le COIN a terminé à 328,28 $, bien plus haut que les 250 $ de référence communiqués juste avant l’opération. Cela fait de Coinbase la plate-forme d’échange de bitcoins la plus grosse valorisation jamais accordée à une entreprise américaine. Plus que prometteur.

Coinbase signe une entrée en Bourse record

Fondée en 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam, Coinbase permet d’acheter et vendre une cinquantaine de crypto-monnaies, dont le bitcoin et l’ether, évidemment. Face à cet impressionnant engouement, il convient cependant de ne pas trop s’enflammer : “Il faudra attendre les trois premiers mois pour savoir si l’action va suivre la volatilité des cryptomonnaies”, explique Art Hogan de National Holdings. Mais “Il s’agit tout de même d’un lancement réussi en Bourse pour une entreprise dans laquelle de grandes institutions financières vont désormais pouvoir investir.”

Pour Brian Armstrong, “Maintenant que Coinbase est une compagnie cotée, nous allons être soumis à davantage de surveillance sur ce que nous faisons et les gens veulent comprendre les implications qui en découlent. […] Nous sommes ravis de respecter les règles. Tout ce qu’on demande, c’est d’être traités au moins de la même façon que les services financiers traditionnels et de ne pas être punis parce qu’on appartient à l’espace des cryptomonnaies.” Le message est passé. Sera-t-il entendu par les instances américaines ? L’avenir nous le dira.

Toujours est-il que le chiffre d’affaires de la plate-forme est en constante augmentation. Il s’établissait à 1,8 milliard de dollars au premier trimestre 2021, pour un profit situé entre 730 et 800 millions de dollars. Il faudra, comme dit précédemment, attendre encore quelques mois avant de jauger des effets de cette entrée en Bourse mais une chose est sûre, le train des crypto-monnaies, et celui de Coinbase, est bien lancée.

