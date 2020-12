Bird Buddy, une mangeoire à oiseaux connectée

Les objets connectés ont le vent en poupe. Les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour connecter nos objets du quotidien, à tort ou à raison, d'ailleurs. Les amoureux de la nature, et des oiseaux, seront ravis du produit qui nous intéresse aujourd'hui.

La nature a énormément à offrir, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. C’est le cas, par exemple, des oiseaux. Et pour les observer, rien de mieux que de les voir évoluer à distance, dans la nature. Pour ce faire, une simple mangeoire à oiseaux peut être l’accessoire parfait. Bien placé dans un jardin, elle peut permettre d’observer ces petits animaux vaquer à leurs occupations tout au long de la journée. Et aujourd’hui, la mangeoire à oiseaux devient connectée.

Bird Buddy, la mangeoire à oiseaux connectée et intelligente

Si vous voulez aller plus loin dans votre observation des oiseaux, si vous voulez quelque chose de plus moderne, alors il ne fait quasiment aucun doute que le Bird Buddy devrait vous intéresser. Il s’agit d’une mangeoire à oiseaux qui vient d’arriver sur Kickstarter. Le projet est parvenu à récolter plus de 1,3 million d’euros sur les 50 000 demandés initialement. Pas mal, non ?

Mais pourquoi une telle réussite ? Que peut donc bien rendre ce Bird Buddy si spécial ? Comme dit, il s’agit d’une mangeoire à oiseaux connectée. Cela signifie qu’elle embarque un certain nombre de composants électroniques. On retrouve ainsi notamment une caméra intégrée capable d’informer l’utilisateur lorsqu’un oiseau est présent. Et lorsque le système se déclenche, il prend aussi des photos de l’animal en question, vous permettant de l’observer sans le déranger.

Pour ne plus rater les oiseaux dans votre jardin

Le système est aussi suffisamment intelligent pour identifier l’espèce de l’oiseau en question grâce à un algorithme basé sur l’intelligence artificielle. Selon ses créateurs, l’ensemble est capable de reconnaître plus de 1 000 espèces. Mieux encore, vous pourrez débloquer des trophées à mesure que votre mangeoire voit passer de nouvelles espèces.

Et pour celles et ceux qui souhaiteraient utiliser ce Bird Buddy en respectant au maximum la nature, sachez qu’il y a aussi une option pour ajouter un panneau solaire pour gérer facilement l’alimentation de la mangeoire. Si vous êtes intéressé(e), direction la page Kickstarter du projet. Le Bird Buddy pourrait être vôtre pour 139 €. Les premières livraisons sont attendues pour le mois de septembre 2021.