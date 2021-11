BioWare : Matthew Goldman n’est plus le directeur créatif de Dragon Age 4

Un énième départ de taille pour BioWare.

Electronic Arts va devoir se résoudre à faire quelque chose de BioWare Edmonton (vente ou fermeture) car la situation interne devient de plus en plus pesante depuis les échecs de Mass Effect Andromeda et Anthem, ainsi que l’annulation de la nouvelle version du semi-MMO en monde ouvert. En l’espace de quelques mois, le studio a perdu coup sur coup Casey Hudson (directeur du studio), Mark Darrah (producteur exécutif), David Gaider (scénariste), Mike Laidlaw (directeur créatif) et Fernando Melo (producteur principal). La liste s’allonge d’ailleurs avec le départ du directeur créatif Matthew Goldman qui se réjouissait de reprendre le chantier Dragon Age 4 depuis le début.

Cette nouvelle perte a été relayée aux employés de BioWare par le directeur général Gary McKay : “Je vous écris pour vous informer que Matt Goldman quitte BioWare. Nous avons mutuellement convenu de nous séparer, et aujourd’hui sera son dernier jour parmi nous. Nous comprenons que le départ de Matt a un impact sur vous, ainsi que sur le développement du jeu. Soyez assurés que notre engagement pour réaliser un Dragon Age de haute qualité n’a pas faibli, et nous ne livrerons pas un produit qui ne soit pas à la hauteur des standards de BioWare. Avec l’équipe dirigeante, nous avons une confiance absolue dans la direction du studio et dans les personnes qui travaillent sur ce jeu pour mener à bien notre vision“. Un représentant d’Electronic Arts a également déclaré à Kotaku : “Matt Goldman ne travaille plus chez BioWare, mais laisse le prochain Dragon Age entre d’excellentes mains. L’équipe poursuivra notre vision.”

Matt Goldman, un vétéran de l’industrie vidéoludique à la recherche d’une nouvelle aventure

Pas vraiment connu du public, Matt Goldman a rejoint BioWare en 1998, et a travaillé en tant qu’artiste sur plusieurs jeux, de Baldur’s Gate à Jade Empire en passant par les premiers jeux Dragon Age. Après un bref passage chez Ensemble Studios, où il a travaillé sur Halo Wars, il a pris en 2017 le poste de directeur créatif sur Dragon Age 4 après que les premiers travaux sur la suite aient été jetés et que la direction du jeu ait été relancée. Il est désormais en quête d’un nouveau projet dans un studio ambitieux.