BioWare livre des informations inédites sur le développement de Dragon Age 4 et du nouveau Mass Effect

Le développement de Dragon Age 4 avance correctement et pourrait viser une sortie la deuxième moitié de l'année 2023, mais celui du nouveau Mass Effect en est encore au stade des prototypes.

Gary McKay, le directeur général de BioWare, assure que le développement de Dragon Age 4 se déroule sans accroc : “Nous sommes en plein milieu de la production, ce qui est une sensation formidable. Notre feuille de route a été complétée l’année dernière, alors nous nous concentrons maintenant sur la réalisation de notre vision, à savoir créer des environnements incroyables, des personnages profonds, un gameplay fort, une écriture percutante, des cinématiques émotionnelles – et bien plus encore. Le plan du jeu est bien compris et l’équipe est concentrée. Une solide équipe composée de vétérans de l’industrie est en place pour nous assister dans la production et au-delà comme Mac Walters, qui a récemment dirigé le développement de Mass Effect Legendary Edition, Corrine Busche, qui a dirigé la conception de Dragon Age, et Benoit Houle, le directeur du développement des produits. Il possède une connaissance approfondie de la franchise pour avoir travaillé sur tous les jeux Dragon Age, à commencer par Dragon Age Origins. Je vais également travailler plus étroitement avec l’équipe au fur et à mesure de la production, tout en continuant à guider le studio.Plus tard dans l’année, vous commencerez à avoir des nouvelles de l’équipe travaillant sur le nouveau Dragon Age sous la forme de messages sur notre blog et les réseaux sociaux. Au fur et à mesure de l’avancement du développement, nous communiquerons régulièrement avec les joueurs qui siègent à notre conseil communautaire. Les fans passionnés comme vous, nous prenons leurs commentaires au sérieux. Nous sommes également à l’écoute de chacun d’entre vous lorsque vous partagez vos pensées et vos expériences, alors continuez à nous parler !”

An update on Dragon Age production and more from GM, Gary McKay.https://t.co/qpHX99MdiH pic.twitter.com/mvw4RjIwyA — BioWare (@bioware) February 23, 2022

En revanche, le développement du nouveau Mass Effect est loin d’être avancé : “L’équipe, dirigée par Mike Gamble, est composée de développeurs chevronnés ainsi que de nouvelles personnes très talentueuses. Ils prototypent tous activement de nouvelles idées et expériences. Les jeux AAA next-gen prennent beaucoup de temps à être créés – et nous savons que nos fans peuvent les vouloir plus tôt. Mais notre priorité numéro un doit être la qualité, et cela prend tout simplement du temps pour bien faire les choses.”

Un nouveau départ chez BioWare…

Comme ses anciens collègues depuis maintenant plusieurs mois, Christian Dailey a décidé de quitter BioWare alors que les projets en cours du studio ne sont pas terminés : “Alors que nous poursuivons notre voyage, nous voulions souhaiter à Christian Dailey un adieu sincère de BioWare. Il a commencé avec nous en 2018 et a eu une grande influence sur nos jeux et notre équipe de direction, plus récemment en tant que producteur exécutif sur le développement de Dragon Age 4. L’industrie des jeux est en constante évolution et parfois les gens veulent essayer de nouvelles choses – nous comprenons, mais il nous manquera en tant qu’ami et en tant que collègue.“