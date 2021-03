BioWare : le game director Jonathan Warner s’en va

Un vétéran du studio canadien BioWare plie bagage après dix ans de bons et loyaux services.

Tout comme d’autres grands noms de l’industrie depuis ces derniers mois, Jonathan Warner quitte lui aussi BioWare pour diriger un nouveau projet et vivre une aventure bien plus palpitante que la dernière de sa carrière, à savoir le développement d’Anthem et de sa refonte : “Je m’en vais faire de nouvelles choses. Ce studio a été mon foyer et cher à mon coeur pendant près de 10 ans et je tiens à souhaiter le meilleur à mes collègues. Dragon Age, Mass Effect et Star Wars The Old Republic sont entre de bonnes mains et j’ai hâte d’y jouer de ce côté de l’écran.”

So, today is my last day at BioWare, I’m moving on to do new things.

BioWare has been home to my grateful heart for nearly 10 years and I want to wish them all the best. DA ME and SWTOR are in good hands and I can’t wait to play from this side of the screen. #ThankYou #BioWare pic.twitter.com/g5zp7hkSV5 — Jonathan Warner (@Zen_Warner) March 26, 2021

La décision de Jonathan Warner de partir de BioWare arrive un peu plus d’un mois après que l’annulation du développement de la refonte d’Anthem. Révélé en fanfare, le looter-shooter a connu un lancement difficile au point d’être un véritable échec (commercial et critique) que l’éditeur américain Electronic Arts aura du mal à reconnaitre avant plusieurs mois. Un plan pour relancer le jeu sur les consoles de nouvelle génération avait alors été initié. Malheureusement, avec le début de la pandémie de COVID-19 et le désir du studio de se concentrer sur Dragon Age et Mass Effect, ce dernier n’a jamais véritablement été réalisé.

BioWare, bientôt une coquille vide ?

Alors qu’un nouveau Dragon Age et un nouveau Mass Effect sont en préparation chez BioWare depuis quelques années maintenant, les fans s’inquiètent de plus en plus de l’avenir du studio suite aux nombreux départs importants qui s’enchaînent… Electronic Arts et BioWare communiquent d’ailleurs très peu sur le recrutement. Certains développeurs ont décidé de migrer vers Archetype Entertainment et Yellow Brick Games.