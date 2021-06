BioWare : Gary McKay est le nouveau directeur général

Après avoir assuré l'intérim pendant six mois, Gary McKay remplace Casey Hudson au poste de directeur général de BioWare.

En pleine restructuration, BioWare officialise la prise de pouvoir de Gary McKay. Ce dernier compte bien redorer le blason du studio canadien après l’échec de plusieurs projets : “J’ai commencé ma carrière dans l’industrie avec EA en 1998 et c’était tellement excitant de voir le studio et l’entreprise se développer dans les premiers jours. J’ai passé les sept années suivantes chez EA avant de partir. Aujourd’hui, on peut dire que j’ai bouclé la boucle. Je suis très reconnaissant de cette opportunité. Lorsque vous passez plus de 20 ans dans ce milieu, il y a une petite poignée de studios sur votre liste de souhaits en termes d’équipes avec lesquelles vous voudriez travailler – et BioWare est en haut de ma liste. Ce studio est unique dans la mesure où il a une histoire incroyable de création de jeux et d’univers à succès qui sont vraiment appréciés par de nombreux joueurs. Pour moi, le succès consiste à reconstruire cette réputation et à tenir cette promesse de qualité.”

L’avenir de BioWare est entre les mains de Gary McKay

Il explique avec transparence ses ambitions : “Au cœur du rôle, vous définissez une vision pour l’entreprise, puis vous permettez aux développeurs créatifs de donner le meilleur d’eux-mêmes, car nous formons une équipe. Il s’agit donc d’un mélange de décisions opérationnelles et de créativité, travaillant ensemble pour créer la meilleure expérience possible pour nos fans. Il n’y a pas beaucoup de postes où l’on doit constamment trouver un équilibre entre ces deux aspects, mais c’est ce que j’aime le plus (…) Nous nous concentrons sur la sortie des types de jeux qui ont fait la réputation de BioWare. Des RPG de haute qualité sur console, PC et en ligne, avec des histoires riches, des personnages inoubliables et des mondes immenses. Nous continuons à travailler sur les prochains Dragon Age et Mass Effect, et cette année est une année charnière avec le 10ème anniversaire de Star Wars The Old Republic. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste quant à l’avenir de BioWare.“