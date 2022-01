BioWare est motivé à l’idée de redorer son image

L'avenir du studio BioWare de l'éditeur américain Electronic Arts est entre les mains des nouveaux opus des licences Mass Effect et Dragon Age.

Malgré les départs et les récents échecs au sein de BioWare, Gary McKay a définitivement le regard fixé vers l’horizon : “En acceptant le rôle de directeur général, j’ai parlé de reconstruire notre réputation, et cela reste une énorme priorité. Nous avons pour objectif de regagner la confiance de nos fans et de notre communauté, et nous comptons y parvenir en proposant les types de jeux qui ont fait notre réputation et en veillant à ce qu’ils soient de la plus haute qualité. Notre mission est de créer des mondes d’aventure, de conflit et de camaraderie qui vous inspirent à devenir le héros de votre histoire. Nous voulons que le lancement de nos jeux soit un moment décisif dans l’industrie. Nous voulons que chaque jeu suscite le type de réaction que nous avons vu avec Mass Effect Legendary Edition. Nous pensons que nous avons les bonnes personnes, la bonne orientation créative et le soutien d’Electronic Arts pour tenir cette promesse.”

State of BioWare and Looking Ahead, a letter from Studio GM, Gary McKayhttps://t.co/SCCXY1x83X — BioWare (@bioware) January 6, 2022

Si Anthem n’aura pas l’occasion de revenir dans une nouvelle forme pour se relancer, deux licences très populaires détermineront l’avenir de BioWare : “Nous continuons à travailler dur sur les prochaines itérations de Dragon Age et Mass Effect. Je vois un travail incroyable de la part de nos équipes. Si vous êtes curieux de savoir ce qu’il en est de Mass Effect, je vous encourage à jeter un coup d’œil au poster que nous avons publié lors du N7 Day. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu’il y a une poignée de petits secrets. D’après mes calculs, il y a au moins cinq surprises, qui laissent présager un avenir extraordinaire pour l’univers de Mass Effect. Quant à Dragon Age, nous avons un groupe de développeurs chevronnés et talentueux qui travaillent avec acharnement et passion. Nous nous concentrons sur une expérience solo qui repose sur des choix qui ont une grande importance.”

Encore une année à oublier pour BioWare

Depuis presque cinq ans, BioWare n’est plus que l’ombre de lui-même et l’année 2021 n’a clairement pas arrangé les choses : “Alors que la vie professionnelle et la vie privée continuent d’être perturbées par l’incertitude de la pandémie mondiale, nous avons dû faire preuve d’une grande réactivité pour nous adapter à l’évolution des circonstances. Mais malgré tout, ce fut une joie absolue de diriger un studio avec autant de personnes incroyablement talentueuses, une équipe qui repousse toujours les limites grâce à l’innovation et à une recherche inlassable de la qualité (…) L’année qui vient de s’écouler n’a cependant pas été exempte de défis. Il n’a pas été facile de continuer à travailler sous la pression d’une pandémie mondiale. Nous avons dû adopter de nouveaux outils, processus et modes de communication. Nous devons tous trouver un équilibre entre le temps personnel et le travail, et chacun doit faire face à sa propre situation. Le plus grand défi reste l’incertitude de tout cela, qui rend la vie de chacun plus difficile et rend difficile la planification de l’avenir. Mais cela a aussi ses bons côtés. Nous nous sommes réunis en tant que studio pour nous entraider, même dans nos vies personnelles. Nous sommes là les uns pour les autres et nous nous serrons les coudes comme une équipe. Par exemple, lors de la snowpocalypse de février à Austin, la tempête a littéralement envahi la ville. Il était encourageant et stimulant d’entendre comment les gens se surpassaient pour assurer la sécurité des autres, notamment en trouvant un abri ou en distribuant de la nourriture et de l’eau. La pandémie nous a également beaucoup appris sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble, même en travaillant à travers l’Amérique du Nord depuis des centaines de sites différents. Et maintenant, nous allons utiliser ce que nous avons appris et l’appliquer à un nouveau modèle de travail qui assurera la flexibilité pour tout le monde dans le studio. Notre objectif est de tirer parti de ce que tout le monde aime dans le travail à domicile, tout en donnant aux gens la possibilité de revenir au bureau avec plus de souplesse. À l’avenir, nous aurons de nouveaux défis à relever avec une approche hybride du travail et nous nous concentrons sur les nouvelles technologies qui permettront de maximiser la collaboration et la communication entre les personnes sur place et à distance. Un autre changement subtil mais important que nous avons opéré concerne nos pratiques d’embauche. Auparavant, nous ne recherchions que des personnes prêtes à déménager à Austin et à Edmonton ; désormais, nous recherchons de nouveaux talents partout en Amérique du Nord et nous les rencontrons là où ils vivent.“