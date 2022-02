BioShock : un film est commandé par Netflix

La plateforme de streaming Netflix et l'éditeur américain Take-Two Interactive s'associent pour produire une adaptation cinématographique de la célèbre licence BioShock.

Ce n’est pas la première fois qu’une adaptation de BioShock est en préparation. Le réalisateur Gore Verbinski (The Mexican, Pirates of the Caribbean, Sandkings) devait s’occuper d’un film en live-action pour Universal Pictures en 2009, avec un scénario écrit par John Logan (Gladiator, The Last Samurai, Sweeney Todd), mais il a été abandonné à cause d’un budget jugé trop disproportionné suite à l’échec au box-office de Watchmen réalisé par Zack Snyder. Plusieurs années après, Netflix a décidé de relancer le projet.

"We all make choices, but in the end our choices make us." Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022

“Netflix fait partie des meilleurs et des plus avant-gardistes conteurs d’histoires de tout le divertissement actuel“, a déclaré Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive. “Nous sommes ravis qu’ils partagent notre vision et notre engagement envers la franchise BioShock, qui est aimée par des millions de fans dans le monde entier. Le studio Cloud Chamber de 2K est profondément engagé dans le développement actif de la prochaine itération de la série, et couplé à notre partenariat avec Netflix, nous restons très confiants que BioShock continuera à captiver et à engager le public comme jamais auparavant.”

Un trailer pour BioShock d’Irrational Games

BioShock raconte l’histoire d’un protagoniste anonyme dont l’avion s’écrase au-dessus de l’océan en 1960 et qui découvre sous l’eau un ascenseur menant à une opulente ville art déco. Mais aussi magnifique que cela puisse paraître, c’est tout sauf idyllique. Fruit de l’imagination du magnat des affaires Andrew Ryan, la ville de Rapture était censée permettre le capitalisme sauvage, l’exceptionnalisme, l’individualisme et l’objectivisme. Les scientifiques ont développé des améliorations génétiques qui ont naturellement transformé la plupart des habitants en Big Daddies.