Biomutant va bien arriver en 2021, THQ Nordic dévoile la date de sortie officielle

Après de multiples reports et une potentielle annulation, le RPG post-apocalyptique en monde ouvert mâtiné de kung-fu entrevoit enfin le bout du tunnel.

Quelle aventure pour Biomutant ! Pratiquement quatre ans d’attente depuis son annonce avec des rebondissements à n’en plus finir. La nouvelle licence du studio suédois Experiment 101 sera disponible le 25 mai prochain sur PS4, Xbox One et PC (également compatible sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S via la rétrocompatibilité). Celle-ci se démarque par son système de combat d’arts martiaux unique, mêlant corps à corps, tir et pouvoirs mutants ainsi que la possibilité de choisir son héros parmi un chat, un renard, un raton-laveur, un lapin ou encore un singe.

The wait is over, #Biomutant has a release date! Coming to PC, PlayStation 4, and Xbox One on May 25th, 2021. More information will be released soon™. https://t.co/Jl0mjf9ooD — THQ Nordic (@THQNordic) January 26, 2021

L’éditeur THQ Nordic d’Embracer Group en profite pour refaire le point brièvement sur l’histoire de Biomutant : “Une épidémie sème la mort et l’Arbre-de-Vie dépérit. Les tribus sont divisées. Explorez un monde en plein chaos et déterminez son avenir… Serez-vous un sauveur ou le plongerez-vous vers un destin plus sombre encore ?”

Biomutant et ses différentes éditions

Biomutant – Édition Collector

Le jeu Biomutant

Une statuette du héros

Un artwork sur tissu de taille A1

La bande-son

Une boîte premium

Biomutant – Édition Atomic

Le jeu Biomutant

Diorama de 60 cm de longueur, 25 cm de largeur et 30 cm de hauteur

Un steelbook

Un tee-shirt taille L/XL

Un tapis de souris (80×35 cm)

Un artwork sur tissu de taille A1

La bande-son

Une boîte premium

Le gameplay de Biomutant