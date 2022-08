BioLite étoffe sa gamme d’accessoires de recharge avec du portable et du solaire

BioLite dévoile deux nouvelles stations de recharge portables et un système de panneaux solaires.

Après des années à proposer des accessoires divers et variés pour le camping, la cuisine et la recharge portable, BioLite propose aujourd’hui des solutions plus robustes et évoluées encore. L’entreprise vient d’annoncer les stations de recharge portables BaseCharge 600 et BaseCharge 1500 ainsi que le SolarPanel 100. Parfait si vous avez besoin d’électricité loin de toute civilisation ou lorsque l’électricité est coupée chez vous.

BioLite dévoile deux nouvelles stations de recharge portables

Les deux stations de recharge disposent d’un écran LCD permettant de visualiser un certain nombre d’informations utiles. Il est conseillé de les recharger au moins tous les six mois. Chaque station est par ailleurs dotée d’une coque robuste en plastique dur avec du caoutchouc sur les pieds et des renfoncements pour les mains, dans la mesure où elles sont assez lourdes. À noter, si elles sont transportables, elles ne sont pas certifiées IP, à garder loin de la pluie donc.

La BaseCharge 600 (699 $) est dotée d’une batterie Li-ion de 622 Wh avec trois entrées – combo prise murale et chargeur solaire et un port USB-C PD. Comptez 7 heures pour une recharge via prise murale, 3,5 heures via prise murale et USB-C PD et 6 heures via le SolarPanel 100 en plein soleil. Le tout pour un poids de 6 kg et des mensurations de 30,5 x 18 x 18 cm. En ce qui concerne les sorties, on en compte 10 : 2 x AC 110 V (jusqu’à 1 000 W), 1 x Qi (sans fil) (10 W), 2 x 12 V DC (120 W), 1 x allume-cigare (12 V, 120 W), 2 x USB-A (5 V), 1 x USB-C (5 V), 1 x USB-C PD (5 V 100 W).

La BaseCharge 1500 est plus grande, plus lourde, plus chère. 1 699 $, capacité de 1 521 Wh et les mêmes entrées que la BaseCharge 600. 13,5 heures de recharge avec le chargeur mural, 8 heures avec le combo prise murale et USB-C PD et 4 heures en plein soleil si vous avez 4 SolarPanel 100. Comptez 11,8 kg pour 36 x 30,5 x 20,3 cm. Deux sorties supplémentaires par rapport au plus petit modèle : 1 AC 110 V (jusqu’à 2 400 W) et 1 USB-C (5 V).

et un système de panneaux solaires

Le SolarPanel 100 (400 $) offre quatre panneaux solaires proposant une sortie de 100 W en plein soleil. Il est possible de chaîner jusqu’à 4 SolarPanel 100 pour multiplier par 4 la puissance électrique de sortie. Ces panneaux sont certifiés IPX4, de quoi endurer une légère pluie. Pas de batterie intégrée, mais vous pouvez charger deux appareils directement depuis les panneaux via ses deux ports USB-A et son port USB-C PD.

Tous les panneaux se replient en un rectangle de 50,8 x 35,6 x 2,5 cm, avec une poignée pour déplacer ses 4 kg. Il y a aussi une poche zippée pour les câbles. Une fois déployée, la surface solaire est de 50,8 x 145 cm. Le “système de soleil optimal” est le même que sur les panneaux solaires précédents BioLite, avec une petite cible et une zone blanche pour évaluer l’angle du soleil par son ombre.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente sur le site de l’entreprise, les précommandes ouvriront le 7 septembre pour les trois produits. Ils devraient arriver chez les revendeurs tiers en octobre.