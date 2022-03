Binance vous fait gagner des Bitcoins avec son #BitcoinButton

Binance lance son jeu #BitcoinButton, pour gagner de nombreux prix, dont 1 BTC.

Si Binance est aujourd’hui un incontournable du monde des crypto, ce n’est pas uniquement parce que la plate-forme est très performante et bourrée de fonctionnalités très utiles. C’est aussi parce qu’elle sait chouchouter sa communauté et attirer de nouveaux clients. La preuve aujourd’hui avec un nouveau jeu qui permet de gagner des Bitcoins, le #BitcoinButton.

Depuis le 15 mars, le jeu #BitcoinButton est lancé par Binance. Un gagnant repartira avec 1 Bitcoin. De nombreux lots sont à remporter, dont des NFT et d’autres prix. Pour jouer, c’est très simple, il suffit d’avoir un compte et de se rendre sur la page du jeu Bitcoin Button, de se connecter avec son compte Binance ou Twitter et de cliquer sur le bouton Bitcoin quand vous le voulez. Mais attention, vous n’avez droit qu’à un seul essai – deux si vous avez un compte Twitter et un compte Binance, un essai par compte -. Il y un compte à rebours à partir de 60 secondes. Chaque fois que quelqu’un clique sur le bouton le timer se remet à zéro. Lorsque le timer atteint zéro, le jeu est terminé.

Si vous n’avez pas remporté le premier prix, pas de panique. Vous pouvez partager vos résultats sur Twitter pour participer à un tirage au sort avec pas moins de 10 000 $ en BTC à gagner. Pour participer, il suffit de se connecter sur la page du jeu avec son compte Binance ou son compte Twitter, de cliquer de sur le Bitcoin Button, de suivre Binance sur Twitter et de partager sur Twitter une capture de votre page du jeu montrant votre “Click Number”, avec un fait quelconque concernant le Bitcoin et les hashtags #BitcoinButton et #Binance.

Si vous cliquez à un moment gagnant, si l’on peut dire, vous repartez avec un prix. Par exemple, si vous êtes la 1 000ᵉ personne à cliquer, vous aurez un prix. La 10 000ᵉ aussi. Tous les joueurs qui se connectent avec leur compte Binance et clique sur le Bitcoin Button recevront une boîte mystère NFT commémoratif. Un email sera envoyé une fois la distribution effectuée. Et vous pourrez voir vos NFT dans le centre utilisateur sur la plate-forme Binance NFT.