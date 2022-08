Binance vous fait gagner 1 Bitcoin en utilisant sa carte bancaire

Binance organise un nouveau concours, pour gagner 1 Bitcoin ! Pour participer, il suffit d'utiliser la Binance Card. Nul doute que l'exchange va attirer encore davantage de clients.

Binance est actuellement l’exchange n°1 pour les crypto-monnaies. Et ce n’est pas pour rien. La plate-forme propose notamment régulièrement des jeux permettant aux participants de gagner des crypto-monnaies. En mars dernier, une loterie offrait un Bitcoin. Aujourd’hui, pour promouvoir sa carte bancaire, elle met en place un jackpot similaire. Un Bitcoin pour la rentrée, voilà qui est tentant, non ? Et pour participer, il suffit d’utiliser la Binance Card avant le 31 août !

La communauté crypto est composée de profils très différents. Certains sont déjà plus qu’aguerris et connaissent tous les tokens et autres projets, investissant prudemment, diversifiant leurs actifs, etc. D’autres, par contre, choisissent de rester sur la plus connue des cryptos, à savoir le Bitcoin. C’est précisément ce sur quoi mise Binance.

Pour mettre en avant sa carte bancaire, le géant des exchanges a donc décidé d’organiser une grande loterie. L’heureux gagnant, qui aura simplement utilisé ce moyen de paiement avant la fin du mois, verra son compte crédité d’un Bitcoin. Et, bien évidemment, de nombreux autres lots sont à gagner. On le répète, pour participer, rien de plus simple, il suffit d’utiliser votre carte de paiement, ou d’en commander une si vous n’en avez pas !

Le règlement de ce jeu concours est le suivant : tous les nouveaux utilisateurs qui réaliseront une transaction de 5 € minimum via la carte pourront être tirés au sort et remporté entre 0,5 et 100 BUSD. Et tous seront inscrits à la grande loterie pour gagner un Bitcoin, un prix qui sera attribué via un deuxième tirage au sort organisé en septembre. Les utilisateurs ayant déjà une carte pourront, quant à eux, gagner en 0,1 et 888 BUSD. Outre le Bitcoin, toutes les dotations seront effectuées en BUSD, la devise stable de Binance.

En proposant des jeux concours aussi simples – il suffit d’utiliser sa carte de paiement dans la vie de tous les jours -, Binance attire de nombreux utilisateurs, ce qui participe à son hégémonie actuelle. Et ce qui permet d’écouler toujours davantage de Binance Card. Une recette qui fonctionne, assurément !

Sign up and spend with the #Binance Visa Card for an opportunity to earn rewards!

(There might even be 1 #BTC up for grabs 👀)

Get started ➡️ https://t.co/IPXteIc31p pic.twitter.com/B4OptPWBb4

— Binance (@binance) August 9, 2022