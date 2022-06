Binance signe un partenariat exclusif avec Cristiano Ronaldo

Binance annonce un partenariat exclusif avec Cristiano Ronaldo. Plusieurs collections de NFT vont voir le jour.

La plate-forme Binance, comme nombre d’autres d’ailleurs, a bien compris qu’il était aujourd’hui crucial d’investir dans le marketing pour démocratiser les crypto-monnaies et toutes les technologies associées. Cela se traduit depuis quelque temps par une multiplication des partenariats, avec des événements, des marques, des personnalités. Aujourd’hui, l’exchange signe un partenariat exclusif avec le footballeur Cristiano Ronaldo.

Binance, le premier écosystème blockchain et fournisseur d’infrastructures de crypto-monnaies au monde, annonce le lancement d’un partenariat exclusif et pluriannuel avec Cristiano Ronaldo autour des NFT. Via ce partenariat, Binance lancera une campagne mondiale pour présenter le monde du web3 aux fans de l’un des plus grands footballeurs de tous les temps.

Cristiano Ronaldo et Binance vont mettre au point une série de collections de NFT, lesquelles seront vendues en exclusivité sur la plate-forme dédiée de Binance. La première collection sortira plus tard cette année et présentera des modèles créés en collaboration directe avec Cristiano Ronaldo.

Pour le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao, “Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs footballeurs du monde et a transcendé le sport pour devenir une icône dans de multiples industries. Il a rassemblé l’une des bases de fans les plus dévouées au monde grâce à son authenticité, son talent et ses actions caritatives. […] Nous sommes ravis de fournir à ses fans des opportunités d’engagement exclusives pour entrer en contact avec Ronaldo et posséder un morceau de l’histoire du sport emblématique.”

Et pour Cristiano Ronaldo, c’est un moyen supplémentaire de nouer des relations avec ses fans : “Ma relation avec les fans est très importante pour moi, donc l’idée d’apporter des expériences et un accès sans précédent à travers cette plateforme NFT est quelque chose dont je voulais faire partie. […] Je sais que les fans vont apprécier la collection autant que moi.”

Si vous êtes intéressé(e), les collections Cristiano Ronaldo NFT seront disponibles exclusivement sur Binance NFT.