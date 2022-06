Binance s’associe à The Weeknd pour sa tournée mondiale

Binance s'associe à The Weeknd sur sa tournée mondiale, pour démocratiser toujours davantage les cryptos.

Pour promouvoir la crypto-monnaie auprès du grand public, tous les moyens sont bons, ou presque. Il faut en parler, présenter ses possibilités, évoquer les projets, et cela doit se faire à tous les échelons, dans tous les domaines, aux quatre coins du globe. La musique et les plus grandes stars mondiales sont un très bon vecteur en la matière. Binance en est parfaitement conscient en s’associant aujourd’hui avec l’artiste The Weeknd.

Binance s’associe à The Weeknd sur sa tournée mondiale

L’exchange crypto Binance vient en effet d’annoncer qu’elle allait sponsoriser la tournée mondiale After Hours Til Dawn de The Weeknd, laquelle démarre officiellement le 8 juillet prochain. Dans un communiqué officiel, Binance explique qu’elle lancera une collection de NFT et de produits dérivés en co-marque en coopération avec HXOUSE, un incubateur pour les entreprises créatifs.

De plus, Binance va faire don de 2 millions de dollars à XO Humanitarian Fund, un fonds lancé par The Weeknd pour supporter les opérations d’urgence menées par le Programme alimentaire mondial des Nations UNies. Le chanteur est un Ambassadeur de bonne volonté de ce programme, il reversera 5 % des ventes d’une collection de NFT conçue spécialement pour l’occasion à ce fonds.

Pour démocratiser toujours davantage les cryptos

La superstar canadienne n’est pas étrangère aux NFT. En avril 2021, le chanteur avait réalisé son premier drop NFT sur Nifty Gateway. En décembre de cette même année, il proposait une série de sept NFT avec des extraits de ses clips et des signatures numériques par l’artiste.

Une collaboration de plus, et de taille, qui permettra à Binance de promouvoir sa marque aux quatre coins du globe auprès des fans de The Weeknd. Nul doute que cela permettra de démocratiser toujours davantage la plate-forme et les crypto dans leur ensemble.