Binance : retour des services SEPA et FPS pour les utilisateurs européens

Binance réintègre les services SEPA et FPS en Europe, de quoi faciliter les échanges entre monnaies fiat et crypto.

Depuis huit mois maintenant, les services de virement SEPA – un espace de paiement en euros pensé et conçu pour faciliter les moyens de paiement – pour les titulaires d’un compte Binance en Europe et au Royaume-Uni étaient suspendus. Ceci à cause de pressions de la part des régulateurs. Les services FPS (Faster Payment Services), comme leur nom l’indique, visent à réduire les délais de paiement inter-banque. Sans ces deux options, les paiements étaient devenus bien moins fluides pour les utilisateurs concernés.

Binance réintègre les services SEPA et FPS en Europe

Tout récemment, cependant, une bonne nouvelle a été annoncée : le retour des services SEPA et FPS pour la plupart des utilisateurs d’Europe – Suisse et Pays-Bas doivent encore faire sans -. Cette annonce n’est pas très surprenante dans la mesure où, en janvier dernier, la suspension avait été levée en Bulgarie et en Belgique. “Binance et Paysafe vont rouvrir complètement les dépôts et les retraits en EUR et GBP respectivement via le réseau de paiement SEPA (SEPA) et les services de paiements rapides (FPS).” On l’attendait donc dans les autres pays du continent.

De quoi faciliter les échanges entre monnaies fiat et crypto

C’est désormais chose faite : “Les clients en Europe peuvent effectuer des dépôts et retraits en euros par virement bancaire SEPA et bénéficier de limites de dépenses élevées sans frais de traitement. Contrairement aux dépôts par carte de crédit, les virements SEPA ne comportent pas de frais de traitement supplémentaires.” Et pour marquer le coup, Binance propose à chaque utilisateur vérifié des frais de dépôts à 0, un cadeau qui court jusqu’à la fin du mois de mars.

Sachez que cette reprise des services SEPA et FPS a été possible grâce à un partenariat noué en janvier dernier avec Paysafe, spécialiste du paiement en ligne. Et Binance veut désormais aller plus loin encore puisqu’elle annonce souhaiter étendre ses services SEPA à ses “entreprises clientes”. Par ailleurs, les virements bancaires auront un minimum obligatoire de “3 euros (€) ou 3 GBP pour couvrir les frais de transactions”.

Voilà qui devrait en tous les cas simplifier grandement l’utilisation de la plate-forme.