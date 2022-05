Binance rejoint Elon Musk dans son rachat de Twitter

Binance veut aider Elon Musk à racheter Twitter L'exchange s'est engagé à hauteur de 500 millions de dollars.

Le géant de la crypto Binance compte parmi la dizaine d’investisseurs extérieurs qui souhaitent financer l’acquisition de Twitter par Elon Musk, acquisition évaluée à 44 milliards de dollars, selon un dossier publié ce jour.

Le fichier 13-D amendé, déposé auprès de la sacrosainte Securities and Exchange Commission, révèle un engagement à hauteur de 500 millions de dollars de Binance. La société de capital-risque Sequoia compterait pour 800 millions de dollars, Fidelity 316 millions de dollars et a16z 400 millions de dollars. La totalité des engagements dans ce document s’élèvent à environ 5,2 milliards de dollars. Le milliardaire d’Arabie saoudite, le Prince Al-Walid ben Talal Al Saoud, un investisseur existant, a aussi opté pour garder 34,9 millions d’actions, à certaines conditions.

“Nous sommes heureux d’aider Elon à concrétiser une nouvelle vision pour Twitter”, déclarait le PDG de Binance, Changpeng Zhao à The Block. “Nous espérons pouvoir jouer un rôle dans le rapprochement entre les médias sociaux et le web3 et la démocratisation des technologies de la crypto et de la blockchain.”

En avril, Elon Musk s’engageait à payer 54,20 $ par action pour Twitter. La transaction, qui ferait de Twitter une entreprise privée, devrait être finalisée cette année, si tant est que toutes les autorisations soient obtenues, évidemment. L’annonce est survenue quatre jours après que le multimilliardaire américain a dévoilé les détails financiers de cette acquisition. Ce qui a conduit le conseil d’administration de Twitter à analyser sérieusement cette proposition.

Le PDG de Tesla avait précédemment déclaré que, si cette acquisition arrivait à son terme, il rendrait open source le code de l’algorithme de Twitter et tenterait d’en faire une plate-forme de libre expression. Tout en essayant de combattre le spam et autres bots. Tout serait alors possible pour le “nouveau Twitter”. Celui-là fera-t-il là part belle à la crypto et ses différentes technologies ? À suivre !