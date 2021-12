Binance lance une opération parrainage spéciale, 600 000 $ de crypto à gagner

Binance lance un programme spécial de parrainage pour les fêtes avec des boîtes mystère pleines de crypto à gagner.

Si vous vous êtes lancé(e) dans les crypto-monnaies, ou si certains de vos proches l’ont fait, vous avez très certainement déjà entendu parler de Binance. C’est l’une des plates-formes incontournables pour la crypto, fourmillant de fonctionnalités, pour les débutants comme les experts. Et pendant quelques jours, Binance propose un programme de parrainage spécial des plus alléchants qui vous permettra peut-être de gagner jusqu’à 600 000 $ de crypto à partager !

Binance – Boîtes mystères Inscrivez-vous, déposez et tradez pour ouvrir des boîtes mystères d’une valeur de 500 $ chacune. Il y a 600 000 $ à saisir Voir l’offre

Binance lance un programme spécial de parrainage pour les fêtes

Comme bon nombre de plates-formes de ce genre, le parrainage est monnaie courante. Binance propose depuis toujours un tel système et, en temps normal, celui-ci permet de toucher des commissions lorsque vos filleuls commencent à trader. L’opération spéciale, qui a démarré le 2 décembre et qui court jusqu’au 16 décembre, propose quelque chose de totalement différent, avec des récompenses bien plus intéressantes. En effet, dans cette version spéciale du programme, il faut gagner des boîtes mystère en se faisant parrainer ou en parrainant de nouveaux membres. Et les gains sont alléchants : jusqu’à 600 000 $ de crypto-monnaies.

Des boîtes mystère pleines de crypto à gagner

Pour chaque parrainage à votre actif – une inscription d’un nouveau membre via votre lien dédié -, vous pourrez ouvrir une boîte mystère commune, partager une cagnotte de 10 000 $ et gagner jusqu’à 1 BNB (Binance Coin). Plus vous gagnerez de boîtes, plus vous aurez de chances de gagner 1 BNB supplémentaire.

Pour participer à ce programme, il suffit de partager votre lien de parrainage avec vos amis. Dès qu’un ami dépose 50 $ sur le site puis trade plus de 200 $ (achat et vente), vous gagnez tous les deux une boîte mystère. Celle-ci contient jusqu’à 500 $ de diverses crypto-monnaies (BNB, BTC, ETH, BUSD, SHIB, DOGE, XRP, ADA, TLM, ROSE, AMB, CTSI, RAMP et OM). Vous pouvez gagner jusqu’à 20 boîtes mystère (10 boîtes maximum via les tâches de dépôt et 10 boîtes maximum via les taches de trading). Et plus vous gagnez de boîtes, plus leur contenu devient important. De quoi se constituer un joli pécule de départ pour démarrer l’aventure sur Binance.

Pour s’inscrire sur Binance, c’est simple. Passez par un lien de parrainage (si vous avez un proche déjà inscrit) et suivez le guide. La vérification d’identité est simple et rapide. Faites ensuite un premier dépôt et commencez à trader. Ensuite, proposez à vos amis de vous rejoindre via votre lien de parrainage pour gagner des boîtes mystère et leurs récompenses !