Binance Labs ouvre un fonds de financement de 500 millions de dollars pour les startups crypto

Binance Labs lance un fonds de financement pour les startups de la crypto. 500 millions de dollars qui aideront les startups et porteurs de projets prometteurs.

Binance Labs, la holding à qui l’on doit notamment Binance, le plus gros exchange crypto du monde, annonce l’ouverture d’un nouveau fonds de financement à hauteur de 500 millions de dollars pour encourager le développement des startups du monde de la crypto.

Binance Labs lance un fonds de financement pour les startups de la crypto

500 millions de dollars qui serviront à démocratiser les technologies du web3 et de la blockchain. Ce fonds représente la première initiative de Binance avec des capitaux externes, notamment de DST Global Partners, Breyer Capital et nombre d’autres fonds de capital-investissement.

Selon l’annonce officielle, ce nouveau fonds investira dans les startups crypto à trois stades : incubation, développement en stade précoce et croissance en stade avancé. Pour les projets en incubation, Binance Labs partagera son réseau de ressources, d’experts et de mentors. En stade précoce, elle fournira des tokens notamment et en stade avancé, il s’agira de proposer des partenariats stratégiques.

500 millions de dollars qui aideront les startups et porteurs de projets prometteurs

Pour le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao : “Dans un environnement web3, la connexion entre les valeurs, les gens et les économies est essentielle, et si ces trois éléments peuvent s’assembler pour bâtir un écosystème, cela viendra accélérer l’adoption des technologies de la blockchain et de la crypto. L’objectif de ce nouveau fonds d’investissement est de découvrir et supporter des projets et fondateurs qui ont le potentiel pour construire et diriger le web3, que ce soit via la DeFi, les NFT, le gaming, le métavers, le social ou autre.”

L’annonce de Binance survient une semaine après le lancement du quatrième fonds d’investissement du géant Andreessen Horwitz, avec 4,5 milliards de dollars d’engagement. Avec des valeurs qui ne cessent de plonger depuis près de sept mois consécutifs et un horizon qui ne semble pas plus clément, les startups crypto continuent pourtant de lever des capitaux. Par exemple, en avril, le métavers The Sandbox, Circle à qui l’on doit l’USDC et la blockchain NEAR ont levé séparément pas moins de 1,15 milliard de dollars, indiquant que les investisseurs voient de nombreuses opportunités d’investissement lucratif sur ce marché.