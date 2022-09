Binance et FTX vont aider Busan à devenir une “place mondiale de la finance numérique”

Busan recevra le soutien technologique et infrastructurel de Binance et FTX pour le développement de l'écosystème blockchain de la grande ville portuaire de Corée du Sud et la promotion du Busan Digital Asset Exchange.

La plateforme Binance spécialisée dans l’échange de crypto-monnaies prévoit de développer et d’encourager le secteur de la blockchain de la ville de Busan de plusieurs façons, notamment en utilisant la zone libre de réglementation de la blockchain de Busan pour promouvoir les initiatives et les entreprises de la blockchain, en soutenant la recherche et les investissements liés à la blockchain dans la ville, en fournissant une éducation spécialisée sur la blockchain et des ressources en ligne à partir de Binance Academy, en faisant progresser les initiatives qui favorisent le bien-être de la société par le biais de Binance Charity et en aidant à l’organisation de la Blockchain Week à Busan.

Busan, un futur hub crypto-blockchain

Changpeng Zhao, PDG et fondateur de Binance, se félicite de cette collaboration avec la deuxième ville la plus peuplée de Corée du Sud après Séoul :

Nous sommes heureux de travailler avec la ville de Busan pour apporter des développements concrets liés à la blockchain qui bénéficient et soutiennent les efforts d’innovation de la ville. Grâce à notre position de leader de l’industrie et à notre expertise technologique, combinées au fort soutien de la ville de Busan à l’industrie de la blockchain, nous espérons contribuer à accroître l’adoption de la crypto dans la ville et au-delà. Nous nous réjouissons de notre étroite coopération avec la ville pour soutenir l’établissement d’échanges d’actifs numériques et de diverses industries blockchain.

Heong-Joon Park, maire de Busan, ajoute :

Avec cet accord, nous nous rapprochons de l’établissement du Busan Digital Asset Exchange en tant que plateforme intégrée mondiale pour les actifs numériques. En faisant de Busan une ville spécialisée dans la blockchain qui attire l’attention du monde entier, nous allons stimuler un nouveau moteur de croissance pour l’économie locale et en faire un centre mondial de la finance numérique.

FTX mise sur le projet de Busan

Basé sur le même accord que celui signé avec Binance, la plateforme d’échange de crypto-monnaies FTX travaillera avec Busan pour promouvoir diverses entreprises dans le domaine de la blockchain et la création du Busan Digital Asset Exchange afin de faire de Busan une ville financière numérique mondiale. La ville pourra également compter sur le soutien technologique et infrastructurel de FTX pour la création du Busan Digital Asset Exchange.

Amy Woo, PDG de FTX Investment Division, a déclaré :