Billy the Kid : la nouvelle série historique du créateur de Vikings et The Tudors

Direction le Far West et l'Amérique des cowboys avec Billy the Kid.

Emmenée par les acteurs Tom Blyth (Robin Hood, The Gilded Age, Benediction) et Daniel Webber (Teenage Kicks, The Dirt, Escape from Pretoria), l’adaptation de Billy the Kid en série se présente comme une aventure romantique qui retrace la vie du célèbre hors-la-loi américain également connu sous le nom de William H. Bonney – de ses humbles racines irlandaises à ses débuts en tant que cow-boy et flingueur à la frontière américaine, en passant par son rôle central dans la guerre de Lincoln County et au-delà.

Jesse Evans, un autre célèbre hors-la-loi et chef du gang des Seven Rivers, croisera son chemin et deviendra le double de Billy – son ombre, qui l’invitera toujours à passer du côté obscur de la vie – grâce à un caractère sauvage et téméraire ainsi qu’une vie de criminel bien remplie avec des cambriolages de magasins et des vols de bétails.

Un teaser pour Billy the Kid

Billy the Kid est une coproduction entre Epix Studios et MGM International Television Productions, en association avec le service de streaming Viaplay de Nordic Entertainment Groups. Composée de huit épisodes d’une heure, la série télévisée du scénariste Michael Hirst sera diffusée courant 2022 sur la chaine américaine Epix.

A noter que Otto Bathurst réalisera les deux premiers épisodes de la première saison produite par Michael Hirst, Donald De Line de De Line Pictures, Darryl Frank et Justin Falvey d’Amblin Television, et Otto Bathurst et Toby Leslie via One Big Picture.