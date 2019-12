Bientôt une voiture radiocommandée avec support pour caméra chez DJI ?

DJI s'est fait un nom sur le marché de la tech avec ses drones. Des drones pour différents besoins, à différents tarifs, mais toujours très réussis. Et si la marque chinoise avait prévu de retrouver le plancher des vaches ? C'est en tout cas ce que suggère une rumeur.

DJI est une société principalement connue pour ses drones avec caméra embarquée, mais il semblerait que la marque envisage très sérieusement de se poser un peu, au sens littéral du terme. Dans un brevet découvert tout récemment, DJI décrit un produit qui resterait au sol, un produit bien connu des enfants, une voiture radiocommandée. Bien évidemment, celle-ci serait équipée pour réaliser des prises de vue à couper le souffle.

DJI imagine une radiocommandée pour des prises de vue terrestres

Si l’on en croit le document du brevet, il s’agirait plus précisément d’une voiture équipée de roues pouvant pivoter à 360°. L’engin serait alors très facile à piloter, particulièrement dans des endroits exigus comme une petite chambre. Il est aussi fait mention d’un éventuel support de caméra, séparé des roues de la voiture. Autrement dit, si la voiture devait arpenter un chemin tortueux, les tremblements de la caméra seraient réduits au maximum.

Avec support de caméra dédié pour un maximum de stabilisation de l’image

Ce système servirait alors de stabilisateur pour que la caméra montée sur al voiture puisse capturer des vidéos qui ne soient pas floues ou tremblantes. Il est intéressant de voir que DJI envisage sérieusement des produits qui restent au sol quand on sait que la marque est spécialisée dans les drones mais ce n’est certainement pas la diversification la plus étonnante à laquelle on ait pu assister ces dernières années. Cela étant dit, malheureusement, il ne s’agit là que d’un brevet. Comme toujours avec ce genre de documents, il est impossible de savoir DJI commercialisera bien un tel appareil. La marque a déjà exploré plusieurs concepts de produits sans rapport avec les drones, comme des action cam ou des cardans. DJI pourrait donc très bien ajouter dans un futur relativement proche une telle voiture radiocommandée. À suivre !