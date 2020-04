Bientôt une nouvelle Nintendo Switch avec un écran secondaire ?

Avec les lancements de la Nintendo Switch puis de la Switch Lite, il semblait assez logique de se dire que Nintendo prévoyait par la même occasion la fin de la gamme 3DS, Pourtant, rapidement, Big N insistait pour déclarer qu’il avait bien l’intention de garder la 3DS. Aujourd’hui, une nouvelle “preuve” semble suggérer que la fin est proche pour la si populaire console portable. Explication.

C’est dans le firmware 10.0.0 que la découverte a été faite. En effet, le code indiquerait qu’un nouveau modèle de Nintendo Switch serait en préparation, un modèle doté d’un écran secondaire. L’une des fonctionnalités uniques de la 3DS est justement son écran secondaire. Si cette découverte est avérée, Nintendo pourrait donc proposer quelque chose de similaire dans sa gamme Switch, et donner de fait une raison supplémentaire de mettre un terme définitif à la 3DS.

Cela étant dit, avant que vous ne commenciez à sauter au plafond ou a contrario à pleurer toutes les larmes de votre corps, rappelez-vous que Nintendo a démenti officiellement il y a quelques mois les rumeurs évoquant le lancement d’un nouveau modèle cette année. Cette déclaration peut rester vraie sans empêcher Nintendo de travailler sur ce fameux modèle à deux écrans. Un nouveau modèle qui pourrait n’être commercialisé que début 2021. Sony et Microsoft s’activant sur leurs consoles de nouvelle génération, Big N n’a certainement aucune envie d’être à la traîne. Toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une énième rumeur, à prendre avec des pincettes.

Firmware 10.0.0 adds preliminary support for a new hardware model: "nx-abcd".

3 of the 5 new DRAM profiles are for this new hardware type and there's evidence of a secondary display of sorts being added exclusively on this model.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

— Mike Heskin (@hexkyz) April 14, 2020