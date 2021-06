Bientôt une grosse mise à jour pour Apple iMessage ?

Une grosse mise à jour pourrait arriver bientôt et venir changer toute la plate-forme iMessage. Celle-ci pourrait devenir bien plus sociale. Explication.

Il existe aujourd’hui de nombreuses plates-formes de messagerie instantanée. iMessage est la solution native d’Apple. Elle fait parfaitement le travail, il faut le reconnaître, mais la firme de Cupertino voudrait améliorer l’ensemble. Une grosse mise à jour pourrait arriver bientôt et venir tout changer. Explication.

Bientôt une grosse évolution pour Apple iMessage ?

Apple iMessage est une solution tout à fait décente pour les utilisateurs iOS et macOS de s’envoyer des messages, des fichiers, partager du contenu quelconque, etc. Est-ce la meilleure ? Peut-être pas. Et avec Google qui pousse pour introduire ses messages RCS, il est très probable que iMessage ait droit à une grosse évolution.

Vers une plate-forme plus sociale, comme WhatsApp ?

C’est en tous les cas ce qui se murmurent actuellement. Si l’on en croit les invitations et certaines informations communiqués par Apple pour sa WWDC 2021, il semblerait que iMessage ait justement droit à une nouvelle version, laquelle serait officialisée durant l’événement. Mais à quelles nouveautés faut-il s’attendre ?

Selon un article de Bloomberg datant du mois dernier, parmi les changements, on pourrait citer la possibilité d’utiliser des réponses automatiques aux messages, l’introduction de notifications uniques pour les modes Ne pas déranger et Sommeil, ainsi que l’arrivée de certains éléments qui viendraient conférer à iMessage l’aspect d’un réseau social, un peu comme ce que propose WhatsApp de Facebook.

Ce dernier point est intéressant dans la mesure où un rapport plus récent laissait entendre qu’Apple avait pratiquement racheté la plate-forme de bataille virtuelle de DJ, ce qui aurait aidé la firme de Cupertino avec ses ambitions de réseau social. La WWDC 2021 démarre la semaine prochaine, nous devrions donc avoir tous les détails très bientôt.