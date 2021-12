Bientôt une Apple Watch sans son emblématique couronne numérique ?

Et si l'Apple Watch se débarrassait de sa couronne numérique physique ? Un brevet imagine la remplacer par un capteur optique.

Parmi les fonctionnalités caractéristiques de l’Apple Watch, on pourrait facilement citer sa couronne numérique. Malgré le fait qu’elle ait été baptisée couronne numérique, c’est en vérité une couronne physique qui sert de bouton, ou de molette plus précisément, pour naviguer dans l’interface, parcourir des listes, etc. Elle permet aussi aux utilisateurs de se déplacer dans les menus et de procéder à certains ajustements. C’est une autre manière d’interagir avec la montre plutôt que de passer par l’écran tactile.

Cela étant dit, la firme de Cupertino pourrait envisager de la faire disparaître. Si l’on en croit un brevet découvert par Patently Apple, la marque à la pomme a déposé un brevet pour une Apple Watch dépourvue de couronne numérique. La smartwatch décrite dans le document du brevet dispose désormais d’un capteur optique.

Ce capteur offrirait les mêmes fonctionnalités que la couronne numérique, si ce n’est qu’il analyserait les gestes de l’utilisateur pour déterminer ce que ce dernier veut faire. Selon la description accompagnant le dossier, la suppression de la couronne physique permettrait à la firme de Cupertino de gagner de la place à l’intérieur de la montre, un volume qui serait utilisé pour d’autres composants, tout en rendant l’ensemble plus durable dans la mesure où cela viendra retirer une composante physique mobile – toujours relativement fragile -.

Il a aussi été suggéré qu’en implantant un tel capteur optique, la nouvelle couronne numérique pourrait aussi servir à prendre des constantes vitales, comme le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension et davantage, en plus de l’ECG qui est actuellement pris avec la couronne numérique, justement.

Cela étant dit, dans la mesure où il ne s’agit que d’un brevet, il est impossible de savoir si Apple a effectivement l’intention de procéder à un tel changement ou non, mais avec les avantages listés ci-dessus, nous ne serions pas surpris de voir une telle Apple Watch apparaître, qu’il s’agisse de la Series 8 ou une autre.