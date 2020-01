Bientôt un Mode Pro pour booster les Apple MacBook ?

Les MacBook d'Apple sont des ordinateurs portables déjà assez puissants. Bien évidemment, plus on a de budget, plus on peut opter pour une configuration performante. Il peut cependant arriver que l'on ait besoin de puissance de manière ponctuelle...

Le MacBook Pro 16 pouces d’Apple était une sorte de retour aux sources pour la firme de Cupertino, tout particulièrement en ce qui concerne la puissance. Après tout, certains media ont rapidement qualifié cette machine de MacBook ultime. Aujourd’hui, il se pourrait que Apple travaille sur un moyen supplémentaire d’accélérer encore sa machine sous la forme d’un Mode Pro qui pourrait être activé au besoin par l’utilisateur.

Apple travaille sur un Mode Pro pour booster les performances de son MacBook Pro

Comme le précise 9to5Mac, ce nouveau mode est référencé dans le code de la build bêta macOS Catalina 10.15.3 mais il ne semble pas encore fonctionnel. Dans le détail, on retrouve la chaîne de caractères suivante dans le code source : “Les apps peuvent tourner plus rapidement mais l’autonomie sera plus courte et le bruit du ventilateur sera plus présent”. D’autres éléments viennent précise que la fonctionnalité vient augmenter les limites de vitesse du ventilateur et que ce mode sera aussi automatiquement désactivé dès le lendemain (sur le même principe de fonctionnement que le mode Ne Pas Déranger de macOS).

en repoussant notamment les limites des systèmes de refroidissement

Tout reste encore véritablement à découvrir concernant ce Mode Pro mais la présence de la fonctionnalité n’est pas très surprenante, a fortiori quand on sait qu’il s’agit là d’une option obligatoire pour les machines dédiées au gaming. Les utilisateurs ont souvent besoin de pouvoir pousser les paramètres des ventilateurs et autres systèmes de refroidissement. Et dans la plupart des cas, le gain de performance justifie le bruit supplémentaire. Le MacBook Pro de 16 pouces bénéficie d’un bien meilleur système de refroidissement que les modèles précédents, ce Mode Pro pourrait l’accentuer encore. Il faudra aussi attendre de voir si les anciens MacBook pourront profiter de ce Mode Pro et dans quelle mesure. Affaire à suivre donc !