Bientôt un mode “hautes performances” dans les Apple MacBook ?

Un "High Power Mode" découvert dans le code source de macOS Monterey. En exclusivité sur les futurs MacBook Pro ?

Les MacBook Pro d’Apple ont prouvé, année après année, qu’ils étaient des machines de hautes performances, mais avec leur nature pour le moins compacte, cela limite sensiblement le choix en termes de hardware et vient introduire un certain nombre de contraintes thermiques. Cela permet à des machines desktop, très souvent moins onéreuses, d’offrir des performances bien plus élevées.

Un “High Power Mode” découvert dans le code source de macOS Monterey

Cela étant dit, les équipes de 9to5Mac ont découvert dans le code source de la dernière version de macOS Monterey une référence à un “High Power Mode” (“Mode Hautes Performances”) pour les MacBook. Celui-ci permettrait à la machine de fonctionner à sa capacité maximale. Cette fonctionnalité fut initialement découverte en janvier 2020, elle était alors baptisée “Mode Pro” mais on ne l’avait plus vue depuis lors. Ce “High Power Mode” ressemble beaucoup à cette fonction, sous un nom différent.

Actuellement, les MacBook d’Apple disposent déjà un “Low Power Mode”, pour celles et ceux qui ont besoin de préserver l’autonomie de leur machine au maximum. Ce “High Power Mode” viendrait probablement faire tout l’inverse, à savoir pousser les performances de la machine, sans considération aucune pour l’autonomie. Dans un sens, ce serait un peu comme un overclocking.

En exclusivité sur les futurs MacBook Pro ?

Nul ne sait à l’heure actuelle quand la firme de Cupertino pourrait introduire officiellement cette fonctionnalité, si elle le fait un jour, évidemment. Dans la mesure où le Mode Pro a été découvert l’année dernière et qu’il n’est toujours pas officialisé, il y a de quoi se poser la question. Nous en saurons peut-être davantage le mois prochain, période à laquelle Apple devrait officialiser de nouveaux MacBook Pro. Peut-être que ce “High Power Mode” leur sera réservé. Voilà qui serait intéressant pour les professionnels qui peuvent avoir besoin d’un extra de puissance de temps à autre.