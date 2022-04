Bientôt un chargeur double port USB-C chez Apple ? C'est ce que laisse entendre un texte publié brièvement sur le site.

Si Apple propose un grand nombre de produits très aboutis, et relativement onéreux, que ce soient des smartphones, ordinateurs, smartwatches ou autre, la firme de Cupertino a aussi dans son catalogue une quantité d’accessoires, officiels ou fabriqués par des partenaires, mais qui restent pleinement certifiés. Les chargeurs, par exemple, s’ils sont bien représentés, manquent peut-être de diversité. Un nouveau modèle serait en préparation, avec non pas un, mais deux ports USB-C.

Bientôt un chargeur double port USB-C chez Apple ?

La marque à la pomme n’est pas vraiment reconnue pour ses adaptateurs secteurs, il lui a fallu très longtemps pour passer au nitrure de gallium (GaN), pour le MacBook Pro actuel, et elle ne propose le plus souvent qu’un adaptateur basique 5 W dans la boîte de ses iPhone, lorsqu’il y en avait encore. La firme de Cupertino pourrait cependant vouloir “explorer” de nouveaux territoires. 9to5Mac et AppleInsider rapportent qu’Apple aurait brièvement publié un document d’aide faisant référence à un “adaptateur secteur 35 W double port USB-C” sur son site. Bien que ce document ne dispose d’aucun visuel ni détail d’aucune sorte, l’accessoire serait compatible avec la recharge rapide USB Power Delivery.

Difficile de savoir si cet adaptateur utilise le GaN ou offre de quelconques fonctionnalités spéciales. Cependant, la mention 35 W laisse entendre qu’il serait plutôt à destination des appareils mobiles que des Mac. Il serait alors possible avec un tel chargeur de recharger son iPhone 13 Pro Max (qui supporte jusqu’à 27 W) tout en ayant encore suffisamment de puissance pour une Apple Watch ou une paire d’AirPods. Les chargeurs multi-ports ne sont pas rares sur le marché des accessoires tiers, mais celui-ci pourrait être très intéressant si vous cherchez absolument une solution officielle.

Nul ne sait non plus quand la firme de Cupertino pourrait commercialiser un tel adaptateur secteur. Ce n’est pas le genre de produits qui aura droit à une exposition en bonne et due forme durant un événement comme la WWDC, par exemple. De fait, il n’y a aucune garantie que celui-ci fasse son entrée sur le marché aux côtés d’un appareil haut de gamme, comme un nouvel iPhone. Et si cette découverte peut effectivement être synonyme d’un lancement imminent, il est aussi possible que ce dernier ne soit pas prévu avant plusieurs mois. À suivre !