Bientôt un assistant numérique vocal signé Sonos ?

Sonos réfléchirait à mettre sur pied son propre assistant numérique vocal. Le projet est-il déjà lancé ? Sera-t-il un jour commercialisé ?

Sonos est une marque que l’on a appris à connaître pour ses enceintes portables et/ou connectées. Le tout avec un rapport qualité/prix souvent très intéressant. Aujourd’hui, il semblerait que l’entreprise envisage de disposer de son propre assistant numérique vocal. Voici ce que l’on sait actuellement.

Sonos réfléchirait à mettre sur pied son propre assistant numérique vocal

Les enceintes intelligentes connectées comme celles fabriquées par Apple, Amazon ou Google disposent toutes de leur propre assistant numérique vocal. Les enceintes Sonos, par contre, utilisent les assistants de ces géants de la tech, Amazon ou Google, mais il semblerait que la marque réfléchisse à l’idée d’avoir son propre assistant vocal.

Le projet est-il déjà lancé ? Sera-t-il un jour commercialisé ?

C’est tout du moins ce qu’annonce un article de VoiceBot.ai qui a découvert un sondage transmis récemment par la marque à certains de ses clients. Dans un post publié sur Reddit par u/EdmundFitzgerald29, on peut voir une capture d’écran de l’email en question. L’entreprise réfléchit bel et bien à l’idée de créer un assistant numérique qui pourrait être déclenché par un “Hey Sonos” vocal et réaliser un certain nombre d’actions comme le font les autres assistants.

Selon le post en question, “Sonos a envoyé un sondage il y a quelques semaines pour avoir un retour des clients concernant un éventuel futur assistant vocal. Ce qui pourrait laisser entendre que le produit est proche d’être lancé, ou très loin, c’est selon. Si je me souviens bien, le déclencheur auquel ils pensent serait ‘Hey Sonos’ et ils prévoiraient de pouvoir gérer vocalement la lecture (appairage, volume, etc) ainsi que la recherche de musique.”

Ceci étant dit, il faut bien garder à l’esprit qu’il ne s’agit là que d’un simple sondage dans un email. Rien ne laisse présumer qu’une telle fonctionnalité voit effectivement le jour. Il est possible que Sonos réfléchisse simplement à se lancer dans un tel projet. L’avenir nous dira si celui-ci se concrétise.