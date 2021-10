Bientôt des logos clairs pour différencier les câbles USB-C ?

L'USB-IF dévoile des logos pour les différents types de câbles USB-C. Voilà qui facilitera le choix des clients, si les marques jouent le jeu.

Les câbles USB-C se ressemblent tous, ou presque, et l’on pourrait tout à fait se dire qu’ils sont tous interchangeables. Il serait facile de penser de la sorte mais il n’en est rien. Tous les câbles USB-C ne sont pas identiques. USB-C fait en réalité référence à la forme du connecteur, ce qui signifie que le câble que vous utilisez pour transférer vos données pourrait très bien ne pas convenir si vous voulez recharger votre ordinateur portable.

L’USB-IF dévoile des logos pour les différents types de câbles USB-C

La question qui se pose donc est la suivante : quel câble choisir ? Le plus facile serait probablement d’opter pour le choix le plus onéreux et d’acheter un câble officiel, en provenance directe du fabricant de l’appareil. Cela étant dit, si vous préférez utiliser un câble d’une marque tierce, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles sur ce front. Le USB Implementers Forum a annoncé son intention d’introduire des logos pour les différents types de câbles USB-C.

Voilà qui facilitera le choix des clients, si les marques jouent le jeu

Ces logos peuvent être utilisés sur les boîtes des câbles ou sur le port en lui-même, un peu à la manière dont les ports USB-A 3.0 sont distingués des anciens ports avec un intérieur coloré en bleu. Cela permettra aux utilisateurs de connaître la puissance de sortie supportée par le câble et les vitesses de transfert des données. Ceux-ci pourront donc savoir plus facilement si un câble est davantage conçu pour le transfert de données ou pour la recharge.

Cela étant dit, l’USB-IF ne rend pas l’utilisation de ces logos obligatoires. Autrement dit, il reste à l’entière discrétion du fabricant du câble de décider de placer ces logos ou non sur les boîtes. Il serait effectivement très intéressant d’avoir cette information sur l’emballage mais comme ce n’est pas obligatoire, d’une marque à une marque, les choses pourraient être très différentes. Espérons en tous les cas que les entreprises seront nombreuses à répondre à cette initiative.