Bientôt des jeux Game Boy accessibles via le Nintendo Switch Online ?

Bientôt des jeux Game Boy et Game Boy Color sur Nintendo Switch ? Ceux-ci pourraient faire leur apparition dans le Nintendo Switch Online.

La Nintendo Switch est une console à nulle autre pareille. À mi-chemin entre la console de salon et la console portable, elle a beaucoup à offrir, tant aux joueurs aimant le confort de leur salon qu’aux plus nomades. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fait bien. Les amateurs de retrogaming ont même de quoi s’amuser grâce à l’abonnement Nintendo Switch Online. Celui-ci pourrait d’ailleurs bientôt accueillir des jeux Game Boy.

Bientôt des jeux Game Boy et Game Boy Color sur Nintendo Switch ?

Si vous voulez jouer en ligne avec vos amis sur la Nintendo Switch, il vous faut un abonnement Nintendo Switch Online. Ceci étant dit, pour attirer les joueurs et engranger les abonnements, ce même abonnement Switch Online permet aussi d’accéder à un vaste catalogue de jeux classiques qui étaient présents sur de vieilles plates-formes comme la NES et la SNES.

Ceux-ci pourraient faire leur apparition dans le Nintendo Switch Online

Cependant, si ces deux consoles sont un peu trop anciennes pour vous et que vous ne (re)connaissez pas les jeux disponibles, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Nintendo pourrait bientôt proposer aussi des Game Boy.

C’est tout du moins ce qu’annonce un article d’Eurogamer, lequel vient corroborer un autre rapport de Nintendo Life qui affirme que des jeux de Game Boy et Game Boy Color pourraient faire leur apparition dans le Nintendo Switch Online dans un futur proche.

Il n’y a à l’heure actuelle aucune indication quant à la date précise de l’introduction de ces jeux Game Boy et Game Boy Color au catalogue offert avec l’abonnement Switch Online, mais, comme le précise Eurogamer, ce mois de septembre est celui de l’anniversaire des 3 ans du service et les jeux SNES avaient été ajoutés en septembre 2019. Il serait donc assez logique que Nintendo annonce quelque chose de ce genre dans le courant du mois.

Si les rumeurs sont avérées, ce sera assurément une bonne nouvelle dans la mesure où les consoles Game Boy et sa variante Game Boy Color sont des consoles emblématiques de cette grande famille. Il ne fait aucun doute que nombre de joueurs seront ravis de pouvoir rejouer à certains titres.