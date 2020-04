Bientôt des courses en voitures électriques volantes ?

Depuis que l'Homme existe, ou presque, la course a toujours existé. Aujourd'hui, elle se fait de bien des manières, avec ou sans matériel, avec ou sans véhicule. Et dans le futur, elle sera toujours là. Mais sous quelle forme ? Avec des voitures électriques volantes ?

Faire la course est une activité que les humains font volontiers. Certains sportifs se reposent uniquement sur leur corps pour dépasser les autres, d’autres utilisent un véhicule. Une voiture notamment. Cela étant dit, dans le futur, il est possible que nous nous découvrions une passion pour un sport automobile d’un nouveau genre, la course de voitures électriques volantes.

Airspeeder veut proposer des courses de voitures électriques volantes

Le concept en lui-même de compétition avec des machines volantes n’est pas véritablement nouveau. Nous avons par exemple déjà vu des courses de drones, mais ceux-ci restent pilotés à distance, depuis la terre ferme. Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, le pilote prendrait place dans le véhicule, comme il le faut actuellement dans un Formule 1, un kart ou autre. Et ces courses d’un nouveau genre pourraient arriver plus tôt qu’on ne le pense.

Y a-t-il vraiment un créneau pour ce genre de sport automobile ?

Airspeeder sera le premier programme de sport automobile à tirer parti de ces voitures électriques volantes. La société derrière le programme, Alauda, est parvenue levée des fonds assez conséquents auprès de deux sociétés d’investissement australiennes, Saltwater Capital et Jelix Ventures. Initialement, l’entreprise voulait tester la chose dans le Désert des Mojaves en Californie dès cette année mais la pandémie de Covid-19 a perturbé les plans. Cette phase de test aura finalement lieu en Australie. Il sera intéressant de voir comment tout cela fonctionne et si les courses de voitures électriques volantes peuvent intéresser le public. À suivre !